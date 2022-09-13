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薪火傳承 國慶日勇鷹與F-5戰機編隊飛越總統府

2022/9/13 14:23
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（中央社記者游凱翔台北13日電）雙十國慶空中操演，將規劃1架勇鷹高教機、2架虎斑塗裝F-5戰機編隊衝場飛越總統府，5機AT-3組成的雷虎小組也將施放彩煙；目前規劃預演日期為27日、29日，以及10月5日、7日。

軍方這次在雙十國慶空中操演的兵力安排，包括旋翼機隊與定翼機隊。

根據國慶籌備委員會的說明，國慶當天旋翼機隊將出動2架UH-60M黑鷹直升機、1架AH-64E阿帕契攻擊直升機、以及2架CH-47契努克運輸直升機，自桃園龍潭陸軍航空特戰基地起飛，編隊通過總統府上空。不過原定今、明兩天進行的旋翼機航線空勘及試航作業，因氣候因素暫停實施。

軍方人士告訴中央社記者，定翼機隊初步規劃1架勇鷹高教機、2架虎斑F-5戰機在國慶日當天編隊衝場總統府上空，5機AT-3組成的雷虎小組施放彩煙。

定翼機隊預計26日進駐空軍新竹基地，27日半兵力預演（28日預備日），29日及10月5日全兵力預演（預備日為30日及10月6日），10月7日下午配合國慶籌備委員會再次預演。

勇鷹高級教練機未來將取代部隊訓練機F-5戰機，國慶空中操演安排編隊衝場更別具意義，象徵薪火傳承。（編輯：郭無患）1110913

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