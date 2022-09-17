曾喊「台灣有代誌、日本有代誌」 日議員將再訪台

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（中央社記者王寶兒東京17日電）2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天上午開跑，湧入大批人潮，曾以台語喊「台灣有代誌、日本有代誌」的日本眾議員古屋圭司造訪，並預告國慶前將帶20名國會議員訪台。

日華議員懇談會會長古屋圭司今年8月曾造訪台灣，並晉見總統蔡英文。古屋圭司今天上午出席TAIWAN PLUS生活節開跑記者會並致詞表示，此次受到蔡總統邀請出席記者會，上回談「台灣有代誌、日本有代誌」是出自本身危機感，8月訪台讓他感受到「台灣從中國受到的危機感比我們還高」，在國慶前他將帶20名國會議員訪台、為台灣慶祝，也期待與台灣再次相逢。

中華文化總會主辦的TAIWAN PLUS生活節曾於2018年、2019年於日本東京登場，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，睽違3年重返日本。

古屋圭司表示，TAIWAN PLUS生活節首屆進場人數超過10萬，活動是讓日本人能更深入了解台灣的機會，之前台日間最多擁有700萬往來人次，期望國境漸漸回復之際，台日間終於能自由往來，希望能相互努力，將往來人次回復到700萬。

古屋圭司認為，患難時伸手幫助對方，這才是真正的信賴關係，回想日本2年前在疫情肆虐之際完全沒口罩，可是台灣卻送了N95口罩給日本，當時日華議員懇談會將這份禮物送給感染症指定病院或是學校，贈送時也一定會放上一份蔡總統親自寫的信，之後也有許多人寫信親自向蔡總統致謝。

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古屋圭司說，日本則是提供420萬劑疫苗送給台灣，「其實這是因為我們會受到中國妨礙，在水面下進行的」，台灣朋友會知道，這就是患難見真情的象徵。TAIWAN PLUS生活節能讓大家享受到來自台灣的美食、文化和音樂，先前日本紀伊國屋書店大量進口台灣書籍展售，也能觀察到台灣文化已在日本各領域中有越來越多交流。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天起於東京上野恩賜公園噴水廣場、東京日本橋誠品生活日本橋登場至明天。（編輯：管中維）1110917