日華懇10月赴台參加國慶 年內台美日議員戰略對話

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」今天召開大會，會長古屋圭司報告8月訪台成果。日華懇10月將組團訪台參加國慶活動，並於今年內再度舉辦台美日國會議員戰略對話。

日華懇今天在眾議院第一議員會館舉辦大會，由上個月訪台的會長古屋圭司、事務局長木原稔報告訪台成果。日華懇幹事長（已故首相安倍晉三胞弟）、也是現任首相輔佐官岸信夫也出席大會。

總計約162名國會議員或國會議員代表出席這場大會，駐日代表謝長廷、副代表蔡明耀等受邀出席。

古屋在大會上首先致詞表示，8月訪台時感受到中國武力犯台的情況可能逐漸成真，台灣充滿危機感，所以日本、美國、台灣、澳洲，以及所謂的日美澳印「四方安全對話」（Quad），世界上共享相同價值觀的國家一定要好好合作應對。

此外，大會上確認今年之內將再度舉辦台美日國會議員戰略論壇。

日華懇去年7月底舉辦第一屆台美日國會議員戰略論壇，由3方國會議員透過視訊方式進行討論，當時安倍晉三以神秘嘉賓身分出席演說，強調台灣極為重要，日美等相同理念的國家對香港情勢很擔憂，在香港發生的事絕不能在台灣發生。

古屋在大會後對媒體表示，日華懇下個月8日到10日之間將組團訪問台灣，參加國慶日活動。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次仍以「外交泡泡」方式訪台，人數控制在20人以內。

他說，20個名額一下子就報名額滿了，雖然想多帶幾位國會議員前往，但也得考慮台灣方面的接待問題。

這將是疫情發生後，日華懇首度籌組大團赴台，日媒相當關注此事，並關注訪台團是否與總統蔡英文會晤。

安倍去年12月說出「台灣有事就是日本有事」，古屋上個月訪台時，特別用台語講出「台灣有代誌，日本有代誌」。古屋今天應台媒要求再講一次。他很得意地說，事前有請台灣友人指導，努力練了很久。

謝長廷今天在大會上致詞說，古屋上個月訪台時，特別用台語發音，堅定講出「台灣有代誌，日本有代誌」，新聞報導後，感動了很多台灣人，他要特別感謝古屋對台灣的堅定支持。

謝長廷會後對媒體表示，上個月古屋與木原訪台相當重要。因為台灣還有防疫隔離措施，所以有些不方便，但這次訪台非常成功。他說，日華懇是超黨派的國會議員組織，也是台灣很重要的對口單位，台灣很重視。

謝長廷今天在大會上被日本國會議員問到8月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與中國舉行軍事演習的問題。

他答說，中國自從軍力強大以來就不斷試圖以武力變更現狀，中國為了準備武力犯台，理論上必然會軍演，所以與裴洛西是否訪台並無必然關係。

他指出，中國8月4日軍演時有5枚飛彈打在日本專屬經濟區（EEZ），很多專家認為中國是針對駐日美軍基地，把日本看做當事者，日本須以這樣的意識來思考台灣有事及美中衝突的議題。（編輯：周永捷）1110907

日本跨黨派議員組成的日華議員懇談會7日召開大會，駐日代表謝長廷受邀出席，被問及8月初中國軍演一事時答說，中國為了準備武力犯台，理論上必然軍演。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月7日