TAIWAN PLUS生活節 小池百合子致信蔡總統送祝福

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中華文化總會17日在上野恩賜公園噴水池廣場前舉行2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節開幕式，駐日代表謝長廷（2排左7）等人出席，這也是日本自COVID-19疫情後少見的大型台日交流實體活動。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月17日

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（中央社記者王寶兒東京17日電）2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天在日本東京開跑，駐日代表謝長廷表示，希望讓大家感受到「我們終於回復日常了」。東京都知事小池百合子透過給總統蔡英文的信件傳達祝福。

曾於2018年、2019年舉行的TAIWAN PLUS生活節由中華文化總會主辦，今年和誠品共同主辦，盛大回歸日本，今天上午登場，這是日本自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後少見的大型台日交流實體活動。

小池百合子曾於2019年參觀TAIWAN PLUS生活節，當時還親自品嘗珍珠奶茶。今年雖因出訪行程無法出席，但在今天上午開幕式時，她透過給蔡總統的信件傳達祝福。

東京都知事小池百合子（前）曾於2019年參觀TAIWAN PLUS生活節，當時還親自品嘗珍珠奶茶。（中央社檔案照片）

小池百合子透過致蔡總統的信件表示，她要向促成及參與本次活動的各位相關人員表示由衷的感謝與敬意，謹代表東京都期望能為與台灣共創更深厚且豐碩的友好關係，貢獻進一步的心力。同時她也敬祝蔡總統身體健康、萬事如意，並祈願台灣國運昌隆、發展蓬勃。

謝長廷表示，近來他在日本一直感受到台灣團隊造訪日本參與活動，而TAIWAN PLUS生活節是內容最大、最豐富的活動，睽違3年再次啟動，「我非常希望大家能感受到我們終於回復到正常、日常了」，台日之間是患難見真情、真正像親兄弟的關係，近來台灣在國際課題上面臨很多挑戰，但日本總是支持台灣，期望透過活動讓台日交流更加緊密熱絡。

文總副會長江春男表示，好不容易看見COVID-19疫情快結束，TAIWAN PLUS生活節就像是要回復正常的暖身運動，生活節本預計自2018年年年舉辦，經歷3年，終於看到解封的希望，希望來自台灣的逾70個台灣品牌或團隊能讓日本民眾好好欣賞台灣的美食、文化及音樂。

文總早上於上野恩賜公園噴水池廣場前舉行2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節開幕式，活動於日本時間上午11時開放民眾入場，接近11時就有數千人於場外等候，甚至開幕式尚未結束，市集各攤均已大排長龍，足見日本「哈台族」風潮。

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東京都代田區長樋口高顯、自民黨青年局顧問暨參議員朝日健太郎、東京都議會日台議員聯盟會長小磯明等、立委邱議瑩、林宜瑾、誠品總經理李介修、兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順、公關室主任黃嘉玲、東支分店經理張堯鈞及台灣菸酒公司總稽核毛麗菁等人也共襄盛舉參與開幕式。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天起於東京上野恩賜公園噴水廣場、東京日本橋誠品生活日本橋登場至明天。（編輯：管中維）1110917