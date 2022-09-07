文總TAIWAN PLUS前進東京 唐鳳現身宣傳影片[影]

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影片來源：中華文化總會

（中央社記者王寶兒台北7日電）文總將前進日本東京舉辦睽違3年的TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，今天發布的宣傳影片除邀請AKB48 Team TP的10名成員參與，連在日本擁高人氣的數位部部長唐鳳也驚喜現身。

中華文化總會今天在Facebook、Instagram及Twitter等社群平台，同步公布名為「好想見你」的TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片，由唐鳳客串片尾彩蛋，以日語向日本朋友說：「視訊不錯，真正見面更高興！」

文總透過新聞稿表示，拍攝這部宣傳影片，除宣傳9月中旬的生活節，邀請日本朋友親臨會場外，更重要的是希望能代表台灣民眾，對因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而許久未見的日本朋友，傳達由衷的想念以及對彼此的祝福。

拍攝影片前，文總秘書長李厚慶從日本友人及日媒中不斷尋找「你們喜歡台灣的誰？」、「台灣的什麼東西最吸引你們？」的答案，包含芒果冰、古早味蛋糕、鳳梨、鹹酥雞、夜市、月老廟、AKB48 team TP等都是關鍵字，而唐鳳則是幾乎所有人異口同聲提到的人物，這些關鍵字都成為影片元素。

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文總表示，拍攝唐鳳當天一鏡完成，讓導演及攝影驚呼「太迅速」，全程不到30秒就收工。其他演出者還有文總工作人員及民眾，AKB48 Team TP的鄭妤葳、羅瑞婷、劉語晴、高云珏、邱品涵、李佳俐、藤井麻由、蔡依柔、王逸嘉、張法法等10名成員，則分別以日語說著「好久不見」、「好想見你」、「9月上野見」現身。

文總今年TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節將在17至18日於東京上野公園舉辦，匯集包含流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計與農業等產業，逾70組台灣品牌的團隊共同前進東京。（編輯：張雅淨）1110907