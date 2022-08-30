文總TAIWAN PLUS與高流合作 8組音樂人唱響東京

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文化總會9月中將赴日本舉辦2022 TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，文總與高雄流行音樂中心合作，邀約滅火器樂團等8組創作人以「台灣自由式」為主題，在東京上野恩賜公園登台演出。（文總提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月30日

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）文總9月將赴日舉辦2022 TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，文總與高雄流行音樂中心合作，包括米莎、滅火器樂團等8組音樂人將以「台灣自由式」為主題，在東京上野恩賜公園演出。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，文總與高雄流行音樂中心邀請包括米莎、羅文裕、滅火器樂團、舒米恩Suming、舞思愛、吾橋有水、黃玠、吳汶芳等8組創作人，在東京唱出台灣因自由社會而孕育出的多元文化。

文總睽違3年再次舉辦的TAIWAN PLUS生活節，9月將於東京盛大登場，這次也是舉辦以來規模最大的一屆。

文總除了邀請70多個台灣品牌共同赴日，也希望以旋律為載體，將台灣的山水、人文、多元與友善等概念介紹給全世界，以這個概念出發，打造「台灣自由式」音樂節目。

高流執行長李欣芸表示，高流身為南台灣首座以推動流行音樂發展為宗旨的大型園區，有著活化南方音樂產業的使命，非常榮幸本次受文總的邀請策劃「台灣自由式」，期待能讓日本看到充滿活力、創作能量豐沛的台灣。

這次赴日的滅火器樂團，與日本淵源深厚，除兩度登上日本Summer Sonic音樂節，更是第一個參加日本最大型龐克音樂節Punkspring、沖繩最大戶外音樂節What a Wonderful World!!18的台灣樂團，今年更受邀參加日本Fuji Rock音樂節。

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其他演出卡司可說「金」光閃閃，包括雙屆客語金曲歌王羅文裕、對族群議題有廣大貢獻的金曲原住民歌手舒米恩Suming、3度入圍金曲最佳客語歌手獎的米莎，以及首張專輯即入圍金曲最佳原住民語歌手獎的舞思愛。知名創作歌手黃玠和吳汶芳更是積極練習日文，要給當地粉絲一個驚喜。

2022 TAIWAN PLUS「台灣自由式」將於9月17日到18日演出，地點在日本東京上野恩賜公園噴水廣場。（編輯：張雅淨）1110830