TAIWAN PLUS將再登日 台灣雜貨快閃店先暖身

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中華文化總會本月中旬將在東京舉辦2022 TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，參展廠商之一的人氣品牌「神農生活」正在東京新宿大百貨公司推出快閃店。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月7日

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）文總本月中旬將在日本舉辦2022 TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，參展廠商之一的人氣品牌「神農生活」正在東京新宿大百貨公司推出快閃店，充滿獨特的台式文化氛圍。

中華文化總會主辦的台日交流盛會TAIWAN PLUS生活節預定本月17、18日在東京上野恩賜公園、誠品生活日本橋舉辦，活動以「台灣吉日」為主題，集結流行音樂、傳統藝術、 文化展演、地方政府、文創設計與農業等產業，預計有逾 70 組台灣品牌參與，其中包括神農生活。

嚴選各類台灣優質食品雜貨販售的神農生活去年在日本大阪阿倍野近鐵百貨店設立海外一號店後，在日本成為話題，頻頻登上日媒。神農生活於8月26日至本月29日特別在東京的新宿丸井百貨公司地下一樓設立快閃店，吸引不少日本民眾和台僑前來光顧。

這間快閃店以台灣雜貨店為主題呈現，重現台灣傳統柑仔店的庶民風貌。店內包括茄芷袋、迷你型大同電鍋、大豬小豬（撲滿）的擺設、客家花布燈籠等，洋溢著濃濃的台灣味。除了有三餐必備的米油鹽醬醋茶、果乾零嘴和南北乾貨、速食麵、乾拌麵之外，還有多款台灣茶葉，儼然是推廣台灣茶的平台。

神農生活的公關表示，台灣雜貨商品備受好評，就連富有台灣特色的糨糊售況出乎預期，僅剩3瓶。此外，以台灣在地小吃店為設計概念的透明玻璃杯，極富巧思。

這2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，台日人員往來受限，日本近鐵百貨店與神農生活合作形成「疫情商機」，台灣雜貨在日本受歡迎，因此近鐵百貨預計3年內計畫性展店，沿著鐵路各支線開拓7家店鋪，以期間快閃店的策略型態，逐步在熊本市、神戶市拓點。

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在日本關東地區，神農生活除了目前在新宿開設快閃店外，今年6、7月在東京的北千住；7、8月在埼玉縣大宮丸井百貨開設了快閃店。

台灣商品、雜貨在東京鬧區新宿開設快閃店或專賣區實屬難得。8月18至30日台南的林百貨在伊勢丹新宿店一樓精品區設快閃店。目前，文化部駐日台灣文化中心首次與日本最大連鎖書店紀伊國屋合作，在日本6大城市的旗艦店舉辦「台灣月書展」，紀伊國屋新宿本店是展場之一。（編輯：黃自強）1110907

台灣雜貨商品在日本備受好評，有業者在東京新宿大百貨公司開設快閃店，商品包括以台灣在地小吃店為設計概念的透明玻璃杯，極富巧思。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月7日

台灣雜貨備受日本民眾喜愛，台灣業者「神農生活」目前以重現台灣柑仔店的方式在東京新宿的大百貨公司設快閃店。店內有許多台灣茶，儼然推廣台灣茶平台。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月7日