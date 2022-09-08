「橘色惡魔」將來台 日本超人氣管樂隊國慶獻演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北8日電）在網路上擁有超人氣且獲獎無數的日本「京都橘高校吹奏部」，10月將抵台並在國慶典禮上演出，展現百人樂隊的創意與活力，同時為台日友好獻上美麗的樂章。

「京都橘高校吹奏部」不只是日本管樂大賽常勝軍，更經常受邀赴世界各國演出，由於團員身穿橘色制服，演奏精準、動作俏皮且充滿青春活力，故有「橘色惡魔」稱號。

他們的演出影片在網路YouTube平台點閱率動輒百萬，更有4部影片破千萬，單部影片最高點閱已達4000多萬次。

根據文化總會發布新聞稿，大約半年前，國慶典禮籌備團隊擬定「守土衛國，你我同行」為今年國慶主題，開始尋求演出亮點與創意，文總秘書長李厚慶特別推薦京都橘高校吹奏部這支超人氣隊伍，盼能邀請對方來台演出。

文化總會於是在今年4月主動向日台交流協會探詢，並透過視訊會議與日台交流協會、「橘高校」師長進行討論，後續由文總去函向校方提出正式邀請。

不過，校方原先擔心學期間帶學生出國，可能引發家長以「擔心影響學業」為由反對，於是先行向學生家長徵詢意見，沒想到竟獲得全數家長一致同意，還有家長說：「連我們都想一起去了！」

文化總會表示，「橘高校」師生及大型樂器將提前搭乘華航班機來台，在台不僅將參與國慶預演及正式演出，更會安排與北一女等管樂社同學交流，盼為台日友誼增溫。

有別於歷年國慶三軍樂儀隊的威武嚴肅，「橘高校」將展現充滿青春朝氣的活力，屆時將由百名穿著橘色制服的高中生「邊奏邊跳」，融入活潑的舞蹈與甜美笑容。

文化總會指出，今年適逢日台交流協會成立50週年，盼台日兩國管樂隊不同表演風格互相交流，增添歡樂氛圍，期盼台日攜手渡過種種挑戰，早日揮別疫情時刻。（編輯：陳彥鈞）1110908