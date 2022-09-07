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國慶大會開放1千民眾觀禮 9/13前可線上報名

2022/9/7 11:14
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（中央社記者陳俊華台北7日電）國慶籌備委員會今天表示，國慶大會將開放1000名民眾到場觀禮，年滿18歲、且持有中華民國身分證的民眾，即日起到13日可在國慶官網線上報名，獲選者更可得到慶籌會準備的精美紀念品。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥6日公布111年國慶主題為「守土衛國、你我同行」，主視覺設計是凝聚各方力量，成為強而有力的盾牌；防疫方面，國慶大會將從去年的6000個座位，增加到1萬個座位。

慶籌會透過新聞稿表示，今年國慶大會將開放1000名民眾到現場觀禮，國慶官網從今天上午10時到9月13日晚間12時開放線上報名，年滿18歲且持有中華民國身分證的民眾參加報名。系統將以電腦抽籤方式抽出1000位幸運民眾，9月19日中午12時起以電子郵件及手機簡訊通知。

慶籌會說，獲選民眾須在9月21日下午5時前，到信內所附連結點選「確認參加」並送出，才算完成手續；未依限填寫者，將視為放棄。獲選民眾除可到現場祝中華民國生日快樂外，慶籌會將準備一份精美紀念品留念。

慶籌會表示，10月10日國慶大會活動當天，獲邀參加慶典活動的來賓，務必攜帶國民身分證並佩戴「觀禮證」才可入場，並請遵守中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施。

慶籌會指出，如果活動當天正在檢疫隔離及自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道相關症狀、味覺喪失或腹瀉等狀況的民眾，請勿參加。活動將視疫情狀況滾動調整，主辦單位保有最終審核及調整權利，最新活動資訊請到國慶官網查詢。（編輯：楊凱翔）1110907

陳宗彥
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