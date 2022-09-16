國慶連假國道車流尖峰 估集中10/9及10/10午後

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高公局公布國慶連假國道疏導措施，並預估車流尖峰主要集中在10月9日及10月10日午後。圖為去年國慶連假首日國道車潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）高速公路局今天公布國慶連假國道疏導措施，並預估車流尖峰主要集中在3天連假的次日（10月9日）及收假日（10月10日）午後。

高公局今天在交通部例行記者會說明10月8日至10日國慶連假國道疏導措施及車流預測，預估尖峰多集中在第2天及第3天下午，也就是10月9日及10日下午；建議國慶日連假須自行開車行駛國道的民眾，多利用國道較好走時段，避開尖峰車潮。

高公局預估今年國慶連假較好走的國道時段如下：

西部國道部分：10月8日、9日，建議往南向民眾利用早上6時前或中午12時後出發；10月9日、10日，建議南部地區往北向民眾於上午9時前出發，中部地區往北向民眾於中午12時前出發。

國道5號：10月8日、9日，建議往南向民眾於早上5時前或下午5時後出發，若仍必須在10月8日上午出發，參考過去往花東民眾均較早出發情形，建議分流避免壅塞，其中往宜蘭民眾於上午8時過後再出發；10月9日、10日，建議往北向民眾於上午9時前出發。

高公局公布的國慶連假國道疏導措施，包括：10月8日至10日凌晨0時至5時暫停收費、單一費率、國3新竹系統至燕巢採單一費率再8折；國5北向於10月9日下午2時至晚間9時實施高乘載管制，另有匝道封閉、匝道儀控等。

國慶連假每一天都有封閉匝道措施，10月8日凌晨0時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

10月9日凌晨0時至中午12時，封閉國1埔鹽系統；清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

10月10日中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。（編輯：陳政偉）1110916