國慶賞焰火遊嘉義 16條路線包山包海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「2022國慶焰火在嘉義」進入倒數階段，台18線旁「逐鹿文創園區」將於17日正式開幕，園區內6公尺高的龐然雕塑大黑熊以耍帥扶牆的姿勢靠在「優格哇舒劇場」入口，相當吸睛。中央社記者蔡智明攝 111年9月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）「2022國慶焰火在嘉義」進入倒數，嘉義縣為迎接來自各地的民眾，以慢旅為主題規劃16條「包山包海」的旅遊路線，邀大家雙十連假來解鎖嘉義之美。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，睽違18年的國慶焰火今年重返嘉義，縣府規劃16條熱門景點旅遊，放在官網上讓遊客點閱參考，安排國慶連假行程。

文觀局企劃科長沈雅茹告訴中央社記者，16條熱門景點旅遊，以慢旅主題呈現各路線特色且「包山包海」，從台17海線橫跨人文農特產富庶的平原區，到人氣台18線阿里山及鄒族部落，絕對讓喜愛美食觀光、景點美拍、步道賞遊、文化體驗、建築巡禮的朋友再次愛上嘉義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈雅茹說，嘉義的好山好水盡覽，尤其是阿里山千變萬化的天氣，從日出、雲海、夕陽、晚霞造就出一幅幅如畫般的美景，更是秋冬旅遊首選。另外，20日晚上7時30分將在故宮南院院區外西側進行試放國慶焰火，結合水舞光雕，讓民眾提前感受國慶熱鬧氛圍。

文觀局長許有仁提到，台18線旁鄒族「逐鹿文創園區」將於明天正式開幕，6公尺高的龐然大熊就在園區內的「優格哇舒劇場」入口，耍帥扶牆的姿勢吸睛，園區除了能欣賞鄒族傳統歌舞表演，還有鄒族家屋導覽、部落風味餐，是到阿里山必遊的一站。（編輯：唐聲揚）1110916