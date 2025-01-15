嘉縣府在曼谷推廣觀光 泰國旅行業者反應熱烈

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣文化觀光局參加2025年泰國春季旅展及觀光推廣活動，因嘉義阿里山名列紐約時報推薦2025全球必訪勝地，引發當地百家旅行社高度興趣，紛紛索取資料。

嘉義縣文化觀光局企劃科長沈雅茹接受中央社電訪表示，昨天在曼谷舉辦的2025年泰國春季旅展及觀光推廣活動（2025 Thai International Travel Fair），嘉義縣以「四季之美．阿里山魅力」為主題，向國際旅客推廣自然之美與人文特色，展現嘉義縣國際級旅遊的無限潛力。

沈雅茹說，現場播放「四季嘉義」及黑嘉嘉拍攝的嘉義縣觀光影片，展現嘉義的大山、大水，引起泰國旅行業者的關注，且因為阿里山名列紐約時報推薦2025全球必訪52處勝地，紛紛索取遊程資料。

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文觀局透過此次旅展向泰國業者介紹阿里山森林鐵路、日出雲海、茶園採茶體驗、阿里山高山咖啡和鄒族部落體驗等經典行程，讓外國旅客不僅能感受阿里山的自然之美，更能深入體驗台灣文化。

沈雅茹指出，也因為紐約時報推薦，文觀局在近日在臉書上傳2部關於阿里山的宣傳影片，在沒有廣告推播下，都超過百萬人次觀看。期待今年嘉義縣觀光人潮能大爆發。（編輯：方沛清）1140115