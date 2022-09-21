國慶禮包開箱 台灣製保溫杯、貴賓帽只送不賣

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（中央社記者陳俊華台北21日電）慶籌會秘書長陳宗彥今天公布國慶禮賓紀念品，包括繡有國慶主視覺及燈塔圖像的貴賓帽、台灣製不鏽鋼保溫杯、口罩等，價值約600元。「中華民國讚國慶」臉書將抽20位民眾贈送國慶禮包。

身兼國慶籌備委員會秘書長的內政部次長陳宗彥上午舉行記者會，公布今年國慶大會禮賓紀念品，包括貴賓帽、徽章、保溫杯以及口罩。

陳宗彥說，貴賓帽上除了今年的國慶主視覺外，還有台灣最東的三貂角燈塔、最西的國聖燈塔、最南的鵝鑾鼻燈塔及最北的富貴角燈塔圖像及所處位置的經緯度，表示守護著台灣這塊土地。

陳宗彥表示，今年還特別挑選屢獲德國iF、日本Good Design等設計獎的台灣廠商，設計、製造全都在台灣的保溫杯，融合國慶主視覺設計元素，讓參與國慶的來賓能獲得台灣精品。

陳宗彥說，從帽子、保溫杯、口罩等紀念品，都是圍繞著今年的主題「守土衛國、你我同行」，估計整份紀念品價值約新台幣600元。為了讓其他民眾有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書專頁參加抽獎活動，將抽出20名幸運民眾贈送一份紀念品。

至於外界質疑國慶LOGO、禮物是「去國旗化」，陳宗彥指出，Logo是結合每年國慶主軸的主視覺設計，且國旗在視覺系統上都會呈現，包括禮袋、禮品包裝都有，請社會大眾嘗試學習美學設計，應該多注意整體規劃，「每年都一樣圍繞在國旗，我們從來沒有少過」。

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陳宗彥說，每年飛越總統府上空的國旗，一年比一年大，這都是挑戰，國旗布面材質更是展現台灣科技，因為紡織布料要堅韌、承受風力以及裁縫技術，這不是只有一面國旗上去而已，背後有非常多努力的過程。

陳宗彥表示，去年及前年國慶典禮人數縮減到6000人，因為疫情狀況已逐步恢復正常生活，今年參與大會人數重新回到1萬人，仍會依照指揮中心所訂的防疫規範；並開放1000名民眾到場觀禮，有許多民眾日前上網登記，中籤名單已經公布，將陸續通知。（編輯：翟思嘉）1110921