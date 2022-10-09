2022國慶晚會 蔡總統：同心協力一定能守土護國

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民國111年國慶晚會9日晚間在桃園陽光劇場舉行，總統蔡英文致詞表示，相信世界已經看到台灣的韌性及捍衛自由民主的決心，更多共享民主價值的國際夥伴也會一起努力，維護區域的穩定和平。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）民國111年國慶晚會今晚在桃園陽光劇場舉行，總統蔡英文指出，13日邊境解封，歡迎更多國際友人前來交流；國軍冷靜沉著在第一線守護，只要全民同心協力，一定能守護國土與家園。

蔡總統表示，明天就是國慶日，許多僑胞朋友從世界各地回到台灣，展現對家鄉的關心及熱愛，她也表達最誠摯歡迎。桃園市是6都中最晚改制升格的直轄市，但8年來在桃園市長鄭文燦的帶領下，桃園的發展快速，表現得非常亮眼。

蔡總統指出，桃園市在施政滿意度調查一直是在前段班，在國際的城市評比拿到不少獎項，這幾年桃園以智慧城市做為亮點，吸引更多產業進駐，包括捷運、社宅、鐵路高架化及會展中心等許多在桃園的建設都在加速進行，也帶動了人口的移入。

蔡總統說，國門之都的桃園也是僑胞朋友回家的第一站，這幾年來政府推動投資台灣3大方案，得到很多台商朋友響應，桃園市吸引的投資金額超過新台幣3400億元，是所有縣市的第一名，也創造最多的就業機會，現在桃園挺台商、台商挺台灣，已經成為一股互相帶動成長的正向力量。

蔡總統表示，今年的國慶主題是「守土衛國．你我同行」，過去這一年，全民共同攜手團結、克服許多挑戰，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一起努力度過最困難的時刻。

蔡總統說，10月13日台灣邊境就要解封，歡迎更多國際朋友到台灣，促進國際交流。面對未來的挑戰，國軍冷靜沉著在第一線守護國人安危，只要全民同心協力，一定能守護國土與家園。

蔡總統指出，相信世界已經看到台灣的韌性及捍衛自由民主的決心，更多共享民主價值的國際夥伴也會一起努力，維護區域的穩定和平。今天的晚會有許多跨族群、跨世代的精彩節目，一起向世界展現台灣的多元文化特色。

歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案，合稱「投資臺灣3大方案」。（編輯：戴光育）1111009