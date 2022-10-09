國慶晚會桃園陽光劇場舉行 2萬民眾到場同慶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民國111年國慶晚會9日晚間在桃園陽光劇場舉行，主題是「守土衛國．你我同行」，總統蔡英文（前排右3）和國慶籌備委員會主任委員、立法院長游錫堃（前排右4），以及桃園市長鄭文燦（前排右2）等人出席。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）111年國慶晚會今天在桃園陽光劇場舉行，主題為「守土衛國，你我同行」，表演結合原住民、管弦樂、多元舞風、台語經典與流行音樂，吸引2萬人到場參與，一起歡慶國慶。

國慶晚會晚間在桃園陽光劇場舉行，主題為「守土衛國，你我同行」，邀請僑胞及各界嘉賓入場，吸引2萬人參與；國慶籌備委員會主任委員、立法院長游錫堃及內政部次長陳宗彥也共同出席晚會。

蔡總統致詞表示，今年的國慶主題是「守土衛國，你我同行」，過去一年全民共同攜手團結克服許多挑戰，面對疫情一起努力度過最困難時刻，10月13日邊境就要解封，歡迎更多國際朋友到台灣，促進國際交流，面對未來挑戰，國軍冷靜沉著在第一線守護國人安危，只要全民同心協力，一定能守護國土與家園。

游錫堃表示，除了感謝桃園市長鄭文燦跟市府團隊、現場參與民眾、演出團體及總統蔡英文，他也呼籲大家支持18歲公民權，立法院在3月不分黨派通過支持，大家就應該齊心讓它通過，11月26日投票，希望大家一起挺18。

僑務委員會委員長童振源表示，今年報名參加國慶活動有超過2000名僑胞，他們都不遠千里回來進行隔離檢疫，表達對國家的熱愛跟支持；他們在全世界為台灣打拚，是中華民國發展的關鍵力量，在關鍵時刻發揮重要的能量協助台灣推動加入相關國際組織，充分發揮長期深耕在地的人脈跟社會的網絡為台灣而努力，讓世界看到台灣，也讓世界聽到台灣的聲音。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦致詞指出，「我們只有一個國家，同島一命」，桃園在台灣六都中，台商回流最多，人口成長最快，是城市發展進步變化最大的直轄市；桃園市第二次舉行國慶晚會，13日國境要解封，台灣要邁向正常，台灣經濟、民生、消費、旅遊、投資、置產的信心一定都會恢復。

晚會開場表演由龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集演出，接著則由陳美鳳、黑旋風、王彩樺、許富凱、黃宇寒、舒米恩等藝人輪番上陣，與現場民眾一起歡慶國慶。（編輯：陳仁華）1111009

民國111年國慶晚會9日晚間在桃園陽光劇場登場，表演結合原住民、管弦樂、多元舞風、台語經典與流行音樂，吸引2萬人到場參與，一起歡慶國慶。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月9日