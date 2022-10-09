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10日連假最後1天國道車流較前2天少 9路段易塞

2022/10/9 20:35
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）明天（10日）是國慶日，也是國慶連假第3天的收假日，高速公路局預估國道車流量較前2天少，有9處路段較易塞車。

高公局今天發布新聞稿，明天是國慶連假最後1天，預估國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，但較連假的前2天少；北向車流較多，估58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明天重點壅塞路段有9處，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等。

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高公局明天實施國道交通疏導措施，包括：中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口，下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控。

另外，今天國道未如預期塞，高公局觀測，今天下午壅塞路段包括國1南向大華系統-汐止、國3南向土城-樹林、國1北向新竹系統-湖口及國3北向關西服務區-大溪，國5北向局部路段一度車速在40公里以下，到晚間8時，國1北向新竹至湖口、國3關西至大溪，車速都在40公里以下。（編輯：卞金峰）1111009

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