疫情高峰逢連假 莊人祥：國慶影響不大於中秋

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）中秋連假影響COVID-19本土疫情高原期至今，正逢雙十國慶連假，各界擔憂疫情恐怕再升溫。指揮中心發言人莊人祥今天表示，預判國慶影響不大於中秋，但不排除繼續緩步上升可能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，5日新增個案數達5.4萬多例，成為這一波BA.5疫情高峰，國內部分專家提出，國慶連假人潮南北往返，再加上13日起即將上路的0+7入境新制，研判BA.5疫情單日新增個案數可能上看6萬多例。

莊人今天下午接受媒體聯訪時表示，BA.5疫情原高峰落在中秋節連假後的9月11日至17日，當時整週共28.6萬多例，但自從國內連14天個案數較前一週同期上升後，從9月25日至10月1日整週個案已超過原高峰週，10月2日至8日更是來到新高，整週累計32萬多例新個案。

莊人祥說，10月2日至8日整週疫情較9月11日至17日增幅12.8%，疫情持續緩步上升，但若是與先前提出的7天平均6萬多例的高推估相比，「現在還沒有到這樣的水準，疫情還在中間值」。

莊人祥說明，近2天升幅沒有過去幾天高，所幸無陡升現象，這幾天個案數增幅減少，不能排除與連假效應有關，但影響因素多，難以立刻研判接下來這一週疫情走向，是否達新高峰或出現反轉，仍待評估。

莊人祥表示，預計週二（10月11日）、週三（10月12日），可以反映出國慶3天連假影響多大。初步研判國慶連假對疫情影響可能不會大於中秋節，中秋節是家人團聚的日子。

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接種疫苗是預防染疫後重症、死亡關鍵之一。莊人祥表示，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種7896人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率40.7%、第2劑11.6%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種2萬2584人次。

昨天COVID-19疫苗接種4萬2065人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑87.9%、追加劑接種率73.5%，第2次追加劑接種率11.8%，65歲以上接種率40.2%。（編輯：管中維）1111009