國慶光雕展演看見台灣經典畫面 6日總統府前登場

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111年國慶光雕將於10月6日至10日的晚間登場，主題為「寶島有光．土地之愛」，展演搭配超廣角投影幕，重現包括電影、音樂、美術等台灣經典畫面片段。（中華文化總會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年10月1日

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）今年國慶光雕展演將於6日晚間在總統府前登場，展演至10日，文化總會今天表示，展演搭配超廣角投影幕，重現包括電影、音樂、美術等台灣經典畫面片段。

文化總會今天發布新聞稿，今年國慶光雕將於10月6日至10日的晚間登場，主題為「寶島有光．土地之愛」，並搭配超廣角投影幕，用12分鐘再現台灣國寶級世紀經典。

其中電影方面透過與國家電影及視聽文化中心合作，邀請金馬獎剪接師林雍益，「海角七號」、「KANO」、「十七歲的天空」、「大佛普拉斯」、「孤味」、「翻滾吧！男人」等25部精選國片剪成合輯；另串連電影海報畫家陳子福14幅電影海報，呈現台灣電影風華。

美術方面，呈現黃土水、林之助、顏水龍、陳澄波、陳植棋、洪瑞麟、李石樵、李梅樹、藍蔭鼎等9名藝術家經典畫作，由導演黃信堯獻聲導覽。

音樂方面，由作曲家王希文擔任音樂總監，呈現及改編台灣經典歌謠，向紀露霞、文夏、洪一峰、呂泉生等歌王、歌后致敬；並由濁水溪公社邀請17名歌手演唱「永遠存在的台灣」。

除了光雕展演內容向文化藝術前輩致敬，另邀請建國中學、師大附中、成功高中、中山女中、松山高中、景美女中等6所高中攝影社，將青春學子生活樣貌及觀察台灣社會的視角，投影在總統府建築上。

文總自2017年起在國慶期間舉辦總統府建築光雕展演，歷年展演內容包括向已故前總統李登輝致敬、為奧運國手喝采、紀念文協百年等主題，留下許多精彩畫面，今年邁入第6年。

文總祕書長李厚慶表示，今年主題以國家文化寶藏為概念，將精選的台灣世紀經典作品繪製成藏寶圖，邀請民眾來凱道，「把百年來滋養著我們的土地之愛化為文化力量。」

光雕展演將在10月6至10日於總統府前舉行，於每晚7時、7時30分、8時、8時30分、9時及9時30分呈現，每場次約為12分鐘。（編輯：陳政偉）1111001