「橘色惡魔」精采演出有訣竅 四季都要練體力【專訪】

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日本京都橘高校吹奏部今年受邀在國慶演出，他們是日本高中管樂競賽常勝軍，以演奏加上舞蹈的活潑風格聞名。圖為6日橘高校於自由廣場排演。中央社記者徐肇昌攝 111年10月6日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本京都橘高校吹奏部今年受邀在國慶演出，他們是日本高中管樂競賽常勝軍，以演奏加上舞蹈的活潑風格聞名。顧問兼城裕分享，團員一年四季都要基礎鍛鍊，這樣才可提升體力。

日本京都橘高校吹奏部5日抵台，今天穿上招牌的橘色隊服前往總統府參觀，他們也因這身服裝而擁有「橘色惡魔」別稱。人氣動畫「吹響吧！上低音號」也曾以橘高校吹奏部為參考藍本，打造擁有「水色惡魔」別稱的故事情節。

橘高校吹奏部的部長（社長）竹內望咲接受中央社記者專訪表示，自己在國中3年級看過日本京都橘高校吹奏部的表演，從此就有了憧憬、渴望的對象，就算加入社團時，內心還是有些緊張不安。「但最大感想是期待、還有興奮，因為我終於加入、終於可以成為其中一員。」

兼城裕表示，日本京都橘高校吹奏部最大的魅力就是來自學生，每一個學生都能傳達出笑容、活力、精神，還有夢想，而且非常團結，觀眾欣賞完能被感動，能自然笑出來。「連我平常練習時，也會接收到學生的元氣。」

日本京都橘高校吹奏部昨天下午於兩廳院廣場排練，儘管是練習，學生們仍無時無刻掛著笑容，多變而活潑的曲風及舞蹈，也吸引民眾駐足圍觀，拿起手機捕捉練習身影。

竹內望咲表示，排練過程中最困難的部分，也就是會讓人歡樂、開心的部分。「最重要的是，演奏要精準、漂亮，不然不夠完美，還得加上其他動作，不然表演就不夠好看。」

兼城裕分享，他除會要求學生盡力達成完美且完整的表演，也會提醒學生「這樣的練習方式，會讓自己成長嗎？」他的指導方針就是讓學生不斷地反問自己。而全團舞蹈加上吹奏的表演方式，學生除了要為表演練習，一年四季也要進行基礎鍛鍊，按表操課，演出所需要的體力就能獲得提升。（編輯：屈享平）1111007