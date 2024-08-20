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橘色惡魔、翡翠騎士顧問訪台 樂旗營談訓練心法

2024/8/20 16:59（8/20 17:11 更新）
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中華文化總會20日表示，今年台北樂府樂旗體驗營邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部顧問樋口一朗（左），以及京都橘高校顧問兼城裕（中）、教練島奈央（右）共同擔任講師，分享「翡翠騎士」與「橘色惡魔」獨門訓練心法。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年8月20日
中華文化總會20日表示，今年台北樂府樂旗體驗營邀請日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部顧問樋口一朗（左），以及京都橘高校顧問兼城裕（中）、教練島奈央（右）共同擔任講師，分享「翡翠騎士」與「橘色惡魔」獨門訓練心法。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年8月20日
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（中央社記者王寶兒台北20日電）日本高校吹奏樂部「橘色惡魔」及「翡翠騎士」近年受文總邀請接連訪台，掀起行進樂熱潮。2校顧問在今年台北樂府樂旗體驗營中不吝分享訓練心法，例如加快說話語速、步伐維持62.5公分等。

台北樂府樂旗體驗營是樂旗表演藝術團隊的年度盛事，中華文化總會今天發布新聞稿表示，此次協助邀請「橘色惡魔」京都橘高校顧問兼城裕、教練島奈央，以及「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部顧問樋口一朗，共同來台擔任營隊講師。台北樂府總教練陳台倫則期待，未來還有機會能邀請到更多國外吹奏樂隊來台交流。

樋口一朗在講座上分享，「翡翠騎士」吹奏樂部團員們平時練習約3小時、假日練習約7小時，安排演出曲目上都會特別加入知名歌曲，期望每一次的演出都能帶來鮮明的記憶點。他另外透露女兒目前的職業為現代舞者，期許未來有機會能夠和女兒同台演出。

島奈央透露，「橘色惡魔」平時每日練習5小時，若週末沒有演出，練習時數將達9小時，當中也包含體能訓練，尤其是腿部運用，包含小步快跑、輕巧跳耀、蹲馬步、踢腿等，而核心肌群訓練則是一邊吹奏、一邊跳舞的秘訣，另外會進行讓每名團員樂器舉起來的角度、步伐維持「62.5公分」的基本訓練。

兼城裕直言，不只是體能訓練，因為演出必須具備靈活的思考能力，因此也會特別訓練「橘色惡魔」們用很快地速度說話或加法練習，有助於在記憶舞步更迅速準確，也透過反覆練習發音讓嘴唇肌肉柔軟、有彈性，在吹奏管樂上能帶來更好的音色。

文總秘書長李厚慶表示，橘高校、農大二高吹奏樂部皆曾來台參與國慶大典演出，他們都是日本全國行進管樂大賽的金賞常勝軍，具有超高人氣，相信豪華師資陣容為學員們帶來滿滿收穫，也藉由音樂文化交流深固台日情誼。

台北樂府樂旗體驗營自19日開跑，為期6天5夜，其中橘色惡魔、翡翠騎士教練講座分別在19日、20日於嘉義縣竹崎高中開講。（編輯：李亨山）1130820

#李厚慶
#文總
#翡翠騎士
#橘色惡魔
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