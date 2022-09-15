文總赴京都橘高校 一探吹奏部「橘色惡魔」排練

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日本京都橘高校吹奏部今年10月將應邀來台，在國慶典禮上演出。中華文化總會秘書長李厚慶（前左5）15日赴京都橘高校親自遞送邀請函，並向師生致謝。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月15日

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（中央社記者王寶兒東京15日電）日本京都橘高校吹奏部今年受文總及慶籌會之邀，10月將來台於國慶典禮上演出。文總秘書長李厚慶、慶籌會大會處長曹守全今天赴京都橘高校親自遞送邀請函，並向師生致謝。

今年在國慶籌備委員會、中華文化總會、日台交流協會及橘高校師生家長通力合作下，歷經半年時間，終於促成日本京都橘高校吹奏部（管樂社）成立以來首度來台參與國慶表演，這也是台灣的國慶典禮首度邀請外國表演團體以近百人的大陣仗來台演出，盼望讓世界感受台日友情。

李厚慶及曹守全今天下午抵達京都橘高校，除向京都橘學園理事長梅本裕、橘高校校長安田文彥遞送正式邀請函及「台日友好」錦旗外，也贈予台灣的鳳梨酥和馬祖高粱酒作為伴手禮，向校方師生家長致謝。

李厚慶代表台方致意時，全程特別以日語致詞表示，很高興有機會來到京都橘高校，期待10月在台灣跟大家見面，請多多指教，更笑說，「我最喜歡吃日本拉麵，一次可以吃3碗，下次一起去吃拉麵吧！」讓同學們都大笑拍手歡呼。

梅本裕表示，很榮幸受到台灣的邀請，有機會到國慶典禮上這麼重要的場合表演，日本和台灣的關係非常密切，也很期待很快讓學校更多的師生和家長有機會親自到台灣。

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吹奏部學生則列隊熱烈歡迎來自台灣的訪客，並為李厚慶及曹守全一連帶來Winter Games和Sing Sing Sing歡迎曲。吹奏部的學生透過文總分享，為了這次表演，他們非常認真且加緊練習，希望到台灣的表演會讓台灣的朋友喜歡。

日本京都橘高等學校吹奏樂部不僅是日本管樂大賽多次獲得金獎的常勝軍，也常受邀赴國外演出，由於團員身穿橘色制服，故有「橘色惡魔」稱號。其表演影片在YouTube的點閱率，往往動輒高達數百萬，更有4部影片破千萬，最高點閱的一部影片甚至享有4000多萬次觀看紀錄，被許多粉絲和管樂迷視為傳奇團隊。（編輯：張雅淨）1110915