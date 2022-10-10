總統國慶演說聚焦韌性國家 願與北京尋找和平方法

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天在國慶演說中提到，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；她也期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民健康有序交流，進而舒緩台海緊張情勢。

國慶大會今天舉行，蔡總統以「給世界一個更好的台灣—堅韌之島．韌性國家」為主題發表國慶演說，全程約24分鐘；蔡總統演說時，提了3次中華民國、3次中華民國台灣、51次台灣。

蔡總統上午偕同副總統賴清德在總統府內，接受150多位外賓致賀，包括友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、日本祝賀團團長古屋圭司等人，隨後出席國慶大會。

前總統馬英九、前副總統吳敦義、前副總統陳建仁、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席陳椒華、親民黨主席宋楚瑜等國內政要也都出席國慶大會。

蔡總統發表國慶演說時，先感謝為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的民眾。她說，大家不只守住了疫情，更把台灣往前推進一步，成為更好的國家。

蔡總統細數台灣的經濟成績，她闡述，不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

蔡總統特別向民眾及國際社會強調，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

她說，持續強化社會安全網，接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任。

蔡總統也說，「民主韌性」的建立是守護台灣的關鍵。民主社會可以有不同立場，可以相互爭辯；但無論外在壓力有多大，都要堅持自由民主體制，一致對外。

蔡總統強調，這幾年來，為了強化國防戰力與韌性，加速推動國防改革，國防預算也逐年增加。台灣用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，「我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。」

在外界關注的兩岸議題上，蔡總統說，台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。這一點沒有妥協的空間。

她認為，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。

蔡總統呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。蔡總統說到這裡，現場爆出熱烈掌聲，一度打斷她的演說。

蔡總統說，在理性、平等及相互尊重下，也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是共同責任。

蔡總統指出，今天大聲說出「我是台灣人」，是一種光榮，也是一種驕傲。她並向民眾喊話，「我們是彼此的手足，讓我們勇敢堅定，自信地站在世界的舞台」，讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

國慶大會主席、立法院長游錫堃致詞時則提到，台灣追求和平，希望永遠不再有戰爭，但是和平並非屈膝可得；為遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖，必須備戰而不求戰，全力強化國防、充實自我防衛能力，使其不敢越雷池一步。

今年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，有多個亮點；今年由國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，這也是首度以總統府前、東引、左營軍港3地連線方式齊唱國歌。

擁高人氣、暱稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校生帶來精彩樂曲演出，總統蔡英文更起身比讚、揮手。最後由空軍雷虎小組衝場，為國慶大會劃下句點。（編輯：謝佳珍）1111010