蔡總統：兵戎相見絕非兩岸選項 願與北京尋找台海和平穩定方法

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「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文致詞表示，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天向北京當局喊話，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。

國慶大會上午在總統府前登場，今年主題為「守土衛國，你我同行」。

蔡總統發表國慶談話指出，台海的和平穩定是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

總統說，在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。「這一點，我們沒有妥協的空間」。

蔡總統認為，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。

她希望，北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

蔡總統說，要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

總統指出，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。

她表示，在理性、平等及相互尊重下，也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是共同責任。（編輯：謝佳珍）1111010