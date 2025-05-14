影片回顧馬政府封存核四 賴清德：台灣不缺電

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（中央社記者葉素萍台北14日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中執會播放影片，回顧從1970年代以來，社會對核能的相關討論。他說，2014年當時的總統馬英九、行政院長江宜樺宣布將核四封存，民進黨再度執政推動能源轉型；現在的台灣並不缺電，可穩定供電，就算加上人工智慧產業發展，台灣到2032年也可穩定供電。

賴清德在中執會表示，「非核家園」逐步落實有國際事件及國內民主運動相互影響，例如1979年三哩島事件、1986年車諾比事件、2011年福島事件，透過社會對話與公民運動，「非核家園」不只一次形成朝野共識。

賴清德回顧，2002年他當立委時，就跟當時的立委賴勁麟提案制定「環境基本法」，當時民進黨雖中央執政，但國會並非多數，朝野共識完成立法，在「環境基本法」第23條將「非核家園」明定入法，成為國家法定政策目標。

他說，2011年東日本大地震福島核災事件後，馬英九宣布核一、核二及核三廠不延役。2013年的309廢核大遊行，匯聚超過20萬人上街高喊「終結核四、核電歸零」，反核主流民意高漲，馬英九、江宜樺2014年宣布將核四封存。

賴清德感謝環保運動者及公民團體投入，幾乎所有非核運動，如貢寮反核四、核四公投千里苦行、蘭嶼反核廢料，都是在地公民力量先行支撐台灣永續。

賴清德表示，2016年民進黨再度執政，前總統蔡英文推動能源轉型政策，注重穩定供電及電網韌性，積極開發再生能源。

他說，針對核電廠各機組將陸續除役的法定時程，政府提早因應。即便核三廠2號機除役後，今年將有大潭7號機、興達新1號、2號機及台中新1號機等的大型燃氣機組上線，總裝置容量達到480萬瓩，遠大於核三2號機95萬瓩，是足足5倍之多。這幾年風力、太陽能等再生能源比率提升，抽蓄水力及負載管理等調度手段，可確保穩定供電。

賴清德表示，只要拿起手機搜尋「今日電力資訊」，就可看到此刻核電所占整體發電量，5月17日之前核三廠2號機所占發電量不到4%；太陽能加上水力、風力等綠色能源發電量，將近30%，今天備轉容量率27.91%。

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賴清德說，這表示現在的台灣並不缺電，可穩定供電，而依照台電預估，就算加上人工智慧產業發展，台灣到2032年也可穩定供電；台灣空氣品質也逐漸改善，過去幾年核一廠、核二廠陸續停機，沒造成空氣品質惡化。台灣PM2.5年平均濃度，從2013年的24.0，下降到2024年的12.8。

他強調，面對全球氣候變遷衝擊、地緣政治挑戰以及全球貿易體系不確定因素，能源安全就是國家安全。政府最重要工作就是持續穩定供電、開發多元綠能。（編輯：蘇志宗）1140514