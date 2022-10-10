國慶闡述社會安全網 蔡總統：接住每一位需協助民眾

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「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文（前右）上台致詞。前左5為前總統馬英九，前左3為帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

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（中央社記者郭建伸台北10日電）總統蔡英文今天在國慶大會表示，完整建構並強化社會安全網，是施政重中之重。蔡總統強調，政府總預算社福支出明年度創歷史新高，持續強化社會安全網，接住每一位需要協助的民眾，是政府無可迴避的責任。

國慶大會上午在總統府前登場，蔡總統在國慶大會以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

其中有關社會安全網部分，蔡總統表示，韌性國家不僅要能因應經濟風險，社會韌性也同樣重要；韌性社會必須建立在經濟公平的基礎，這幾年政府持續透過加薪、減稅、增福利減輕民眾的負擔，落實照顧弱勢的施政理念。

蔡總統表示，完整建構並強化社會安全網，是施政重中之重，政府持續提升緊急應變、救護和照顧的能量，希望提供民眾更完整及周全照顧。

蔡總統表示，2年多的防疫過程中，醫療和公衛體系已經展現出危機應變經驗和能力；為進一步強化韌性，要持續完備醫事人力、提升醫院備援的量能，強化醫療體系的緊急應變機制，讓台灣更有力量，來因應各種健康風險。

蔡總統表示，台灣地震頻繁，這幾年政府持續進行校園、橋梁、道路的耐震補強及整建，提高公共設施的抗災強度，並盤整避難收容的安置資源，強化全民的防災和疏散能力及心理韌性。

蔡總統也提到，面對少子女、高齡化的社會，政府逐漸大幅增加預算，全力打造友善生養環境，提高生育補助跟育兒津貼、增加平價幼托名額，政府也衝刺長照服務能量，提出「因應超高齡社會對策方案」。

蔡總統也表示，政府積極興建社會住宅以及推動包租代管，擴大租金補貼，提升對勞工職災的保險和保護，也完善農漁民3項保險跟退休儲金制度，積極照顧需要的族群。

此外，蔡總統表示，政府持續挹注資源，布建社區心理衛生中心，增加社工人力，發展因地制宜的服務，讓民眾可以就近尋求協助；今年度政府總預算的社福支出超過新台幣6000億元，明年將突破7000億元，創歷史新高。

蔡總統強調，持續強化社會安全網，接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任。（編輯：翟思嘉）1111010