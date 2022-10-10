專家：美晶片新管制鎖喉中國 對台影響相對輕微

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美國擴大對中國晶片及設備出口限制，產業專家認為，美國新管制措施相當到位，可達到「鎖喉」的效果。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張建中新竹10日電）美國擴大對中國晶片及設備出口限制，產業專家認為，美國新管制措施相當到位，可達到「鎖喉」的效果，造成中國科技研發、軍事發展延遲，影響記憶體產業自主化進展；至於對台灣廠商造成的影響，應相對輕微。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，美國這次管制措施在晶片方面，主要鎖定應用於資料中心及超級電腦的高階人工智慧（AI）晶片。

楊瑞臨指出，美國是訓練、建模、模擬等特定應用高階AI晶片的主要供應地區，所占比重高達8成，其餘以色列等地區供應商，美國也可以進行長臂管轄。

楊瑞臨說，中國可以找到替代方案，只是效能可能打折扣，耗費的時間也會較長，中國未來重大科技研發與軍事發展可能因而延遲。

在半導體設備方面，美國擴大管制16奈米以下製程設備出口。楊瑞臨表示，中國晶圓代工廠中芯製程技術已推進至7奈米，在美國的管控下，中芯要發展5奈米製程技術難度高。

楊瑞臨說，美國這次對中國的管制措施相當「到位」，可以達到「鎖喉」的效果，預期中國未來科技研發及軍事發展恐將延遲，將可降低美國對中國帶來國安及軍事威脅的憂慮。

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至於美國這次擴大管制18奈米動態隨機存取記憶體（DRAM）與128層以上儲存型快閃記憶體（NAND Flash）相關設備出口，楊瑞臨表示，這主要是為封鎖即將崛起的中國記憶體廠，阻礙中國記憶體產業自主化進展。

楊瑞臨指出，有別於美國先前圍堵華為，與智慧手機等終端產品有關，這次美國的管制是以高階雲端為主，對台灣廠商造成的影響應相對輕微。（編輯：翟思嘉）1111010