美國晶片新規衝擊大 中國半導體業股價重挫

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美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北10日電）美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。受到新政策影響，今天中國半導體企業股價開盤重挫。

根據新規，除非事先取得特別核可，美國政府禁止美國公民或實體與中國的晶片製造商合作。同時美方也嚴加管制晶片製造所需工具和技術的出口，以限制中國發展自己的設備。

據路透報導，這些措施可能是自從1990年代以來，美國對中國運送技術政策上最大的轉變。可能會使利用美國技術的美國和外國企業，中斷對中國一些半導體領先和晶片設計企業的支持。

這項不利的消息在市場引發投資人恐慌，不安情緒直接反應在股價，今天中國的半導體公司股票幾乎呈現大跌的情形。

截至上午11時，中國半導體公司指數下跌近6%，上海科創板指數則跌掉約3.6%。

至於幾個指標性的企業，中芯國際在港股的股價開盤時一度重挫將近5%，目前跌幅收窄至3%；華虹半導體則跌掉約9%；北方華創則因為日前被美國列入「未核實清單」，加上新規衝擊，開盤後股價跌停。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111010