彭博：美對中晶片新規已成鷹派共識 沒有可能和解

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）彭博報導，拜登政府新推出的對中國科技出口限制，可能廣泛削弱中國在許多經濟領域的發展能力，從半導體及超級電腦，乃至監控系統及先進武器，分析師認為已沒有和解可能性。

彭博（Bloomberg）指出，美國商務部（U.S. Commerce Department）7日公布影響範圍甚廣的新規定，限制向中國客戶出售半導體及晶片生產設備，這對中國試圖建構本土晶片產業的基礎造成衝擊。

美國商務部也新增31家中國機構至「未經核實清單」（Unverified List, UVL）中，包括長江存儲科技公司及中國主要晶片設備商北方華創的一家子公司，嚴格限制這些公司購買海外科技的能力。

半導體產業分析機構SemiAnalysis首席分析師巴特爾（Dylan Patel）指出，美中兩國現在已正式進入「經濟戰」。

巴特爾估計，這些限制可能使全球科技和工業貿易減少數千億美元。他表示：「這是美國為阻止中國發展本土科技能力而祭出的保護手段。這是美國的反擊，表明他們會反擊。」

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經濟諮詢公司龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）科技分析師王丹（Dan Wang）寫道：「這些規定是美國對中政策方向的訊號：現在已經形成了相當鷹派的共識。」

中國芯謀研究首席分析師顧文軍則在網路評論寫道：「當前現實是，美國已經鐵了心地把晶片作為遏制中國的工具，無所不用其極，不達目的決不罷休，已沒有任何和解的可能。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111010