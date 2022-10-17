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美新禁令掐中國晶片業 美籍高管面臨去留抉擇

2022/10/17 13:22（10/17 13:52 更新）
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美籍人士在中國半導體企業身居要職，幫助製造商開發新晶片趕超競爭對手，如今這些人在美國最新的出口管制下左右為難。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社新加坡17日綜合外電報導）美籍人士在中國半導體企業身居要職，幫助製造商開發新晶片趕超競爭對手，如今這些人在美國最新的出口管制下左右為難；美方新規禁止美國公民協助中國研發先進晶片。

「華爾街日報」檢閱公司文件和企業官網後發現，在16家上市的中國半導體公司中，至少有43名高層是美國公民。他們當中許多人在中企擔任執行長、副總裁或董事長等高層。

相關公司文件顯示，這些美籍高管在任職中國晶片公司前，幾乎都曾在矽谷的晶片製造商或半導體設備公司任職多年。其中有些人是透過「海外高層次人才引進計畫」（俗稱千人計畫）等舉措被吸引到中國；中國政府於2008年推出千人計畫，以提高國內的研究水準。

美國商務部這個月對一系列晶片和晶片製造技術實施出口管制，這是美國迄今對中國科技產業的最大打擊。

這項讓半導體業者猝不及防的罕見舉措還透過禁止美方人員在未經許可下，協助中國研發或生產先進晶片，限制美國技術的使用。商務部對「美方人員」的定義，包括美國公民、取得永久居留身分者、居住在美國者及美國企業。

風險顧問公司「控制風險」（Control Risks）分析師曹嘉榮（Dane Chamorro）說，對於中國企業的許多高階主管來說，新禁令恐迫使他們在工作和美國公民或永久居留身分間抉擇。新規要求所有美方人員都必須申請許可，才能繼續在中國從事先進晶片的研發工作。

中國最大晶片製造設備供應商之一中微半導體（AMEC）的創辦人兼董事長尹志堯（Gerald Yin）就是典型例子。根據中微半導體網站和最新年度報告，他和6名現任高階經理與核心研究人員都是美國公民。

中微半導體是上海證券交易所上市公司，尹志堯在矽谷工作近20年，曾任職英特爾（Intel Corp.）和應用材料公司（Applied Materials Inc.）等美企。在離職創立中微半導體前，他曾擔任應材亞洲區技術長。

受衝擊者也包括車用與電腦快閃記憶晶片設計公司北京兆易創新（GigaDevice）。公司最新年報顯示，副董事長舒清明和董事程泰毅持有美國護照。

不過貝恩策略顧問公司（Bain & Co.）合夥人胡克爾 （Anne Hoecker）表示，雖然扣住人才並祭出所有其他限制，可能讓中國晶片業的發展顯著減緩，但還不足以扼殺中國晶片業。

胡克爾說：「有件事中國始終堅持–需要打造自給自足的半導體。他們會持續投入大量金錢，也會持續有所進步。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111017

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