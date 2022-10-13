BBC訪專家談習時代 未來10年經濟成長腳步沉重

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（中央社台北13日電）中共總書記習近平上台10年，中國經濟雖成長但也出現貿易戰及疫情等世紀挑戰，英國廣播公司在中共20大前訪問專家分析「習時代」，認為未來10年中國經濟成長腳步會愈來愈沉重。

英國廣播公司（BBC） 今天以「四件商品折射習十年經濟發展正反面」為標題，報導2012年中國經濟進入「習時代」後，10年經濟成長超過一倍；但中美貿易戰、科技戰及COVID-19全球疫情，也帶給中國世紀挑戰。藉由專家如何看待中國製造手機、新能源汽車、房子以及口罩4種商品，理解中國的過去及一窺未來之路。

文章首先檢視手機領域，香港中文大學經濟學系副教授莊太量說，「手機最能代表中國過去十年的經濟」，比如一台iPhone，美國研發，韓國供螢幕，日本供鏡頭，台灣供晶片，最後在中國組裝。此外智慧手機普及後，中國手機每個App（應用程式）背後都是千億級大企業，例如滴滴出行、微信、淘寶、京東、美團等。

但問題是中國製造手機賺不了什麼錢。以iPhone7為例，國際市場調查機構統計，每賣出一台iPhone，蘋果的毛利達283美元，中國只能拿到8.46美元。

在新能源車方面，2015年中國政府宣布「中國製造2025」產業升級計畫，少幹「髒活累活」，專攻「難而賺錢」的活。新能源汽車是其中之一。不過「中國製造2025」中所列行業多少得到政府資金扶持，這引來中美貿易戰的衝擊。

2018年8月美國公布279個關稅項目，認其受益於「中國製造2025」。莊太量認為，關稅之外，貿易戰還以各種禁令的方式持續升級並演化為科技戰，甚至導致中美脫鉤。

安邦智庫創始人陳功直言，在國際競爭方面，「未來10年，中國很不幸將會陷入地緣政治博弈的嚴酷環境當中，而且將影響到所有方面」。

在房地產方面，2020年中國對重點房企融資提出「三道紅線」，高槓桿運作的100多家房地產企業相繼債券違約，「爛尾樓」成批出現。2022年，數百個樓盤的購房者聯署若「爛尾樓」不復工，將不再繳納貸款，「停貸潮」成為地產時代走向衰落的悲劇註腳。

香港科技大學商學院經濟學系講座教授、亞洲開發銀行（ADB）首席經濟學家朴之水（Albert Park）認為，這一過程顯現中國正努力轉變不惜代價的增長模式，即使經濟放緩，也避免過度信貸，甚至會允許過度槓桿化的開發商破產。

最後一項產品是口罩，報導指出，當歐美國家爆發疫情時，中國製造業紛紛轉戰，例如比如深圳的比亞迪，用了17天實現口罩量產，造車巨頭變成為全球最大的口罩生產商。

但到2022年中國成為全球唯一還在「清零」的主要經濟體，多數國家選擇與病毒共存，而中國封控導致供應鏈遭受打擊，加上房地產和消費低迷，中國經濟陷入困境，2022年第二季經濟僅增長0.4%。

此外，2013年的一帶一路倡議曾讓大量資本走向中國，但莊太量表示，未來「中國跟西方的關係再也不會跟以前一樣，這是結構性改變」；另陳功認為，地緣政治博弈將使中國經濟增長大幅放緩，估計平均年增長率在3%至5%左右。中國經濟總量依舊很大，但「它的腳步會愈來愈沉重」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111013