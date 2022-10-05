分析：中國房市危機 恰似日本失落30年前奏

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（中央社記者李雅雯上海5日電）法國外貿銀行亞太首席經濟學家艾雷洛評論，中國房市問題好似1980年代日本房地產泡沫，在COVID-19疫情、人口老化等前提下，北京難靠經濟成長或財政靈活度過危機。

法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）分析，中國房地產蕭條邁入第2年，恒大集團財務問題惹來關於中國將也有「雷曼時刻」的推測；中國房地產問題和美國次級房貸危機沒有相似，倒是和日本在 1980至1990年代經歷的宏觀經濟失衡類似。

艾雷洛指出，中國家庭儲蓄過剩、投資選擇有限，由於資本管制，消費者住房需求被束縛，導致大城市以外住房生產過剩。日本房地產泡沫的背景則是激進的金融放鬆管制、寬鬆貨幣政策和國內投資者對本土市場的偏好。

日本房地產泡沫破滅時，監管機構對國內銀行表現出過度耐心，使得問題進一步地惡化。由於銀行在承擔新風險上變得過於保守，導致信貸成長停滯不前，未能大刀闊斧地解決日益惡化的資產負債表，這增加了危機成本。

艾雷洛認為，中國的房地產泡沫部分是金融自由化的結果，這與日本一樣，使房地產開發商可以依靠影子銀行部門籌集資金，相較銀行和其他受監管貸方所面臨的審查更少。兩個案例主要區別則在於，中國保持較日本高得多的經濟成長率，寬容了犯錯空間。

「中國為控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採取持續密集封鎖措施，加上人口老年化和資產回報率下降，這都表明未來的經濟成長率將放緩」，艾雷洛指出，應對房地產問題不僅取決於經濟成長率增速，還有財政空間靈魂度，顯然中國原有優勢消失，前景對於北京不太友善。

艾雷洛表示，經濟成長放緩和財政狀況疲軟使中國難以像日本一樣，得過且過地解決房地產問題，因為成本必然會隨時間推移增加。兩國房市危機深層原因是相似的，包括宏觀經濟失衡和金融過度自由化；中國從日本處理房地產危機經驗中最重要的可汲取教訓為，「時間至關重要，緩慢的干預只會增加危機的經濟成本」。（編輯：曹宇帆）1111005