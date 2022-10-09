刺激房市 逾30中國城市實踐「一人購屋全家幫」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國官方為刺激房市頒布眾多政策，據陸媒澎湃新聞統計，逾30個城市的政策提到子女購屋可提取父母的住房公積金，實踐「一人購房全家幫」。

據報導，有越來越多的城市頒布公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金助力購房者支付購房款或償還房貸。

住房公積金是一種用於住房的社會福利，屬於職工基本福利「五險一金」中的「一金」。繳存住房公積金的職工在購買、建造、翻建、大修自住住房時，可向住房公積金管理中心申請住房公積金貸款。

據統計，今年以來至少包含湖南邵陽、廣東潮州、河北秦皇島、廣東珠海、河北唐山、浙江台州、甘肅定西、安徽滁州、廣東汕尾、寧夏銀川、四川資陽、遼寧瀋陽、浙江紹興、山東聊城等逾30個城市發布上述公積金貸款新政。

以遼寧省瀋陽市為例，9月29日召開「瀋陽市階段性支持職工家庭互助提取公積金政策」記者會提到，瀋陽住房公積金管理中心決定階段性調整住房公積金提取政策，支持職工家庭互助購房。

根據新政，瀋陽市將支持職工家庭互助提取住房公積金，職工家庭成員購房，無論產權人是否繳存了住房公積金，其配偶、子女和夫妻雙方的父母都可針對這處房產辦理公積金提取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導引述分析指出，「一人購房全家幫」政策調整分別從幫還貸、幫提取公積金付首付以及提取親屬公積金用於支付購房款等方面展開，這進一步體現了政策調整的靈活性和形式的多樣性。

分析人士表示，此類政策的頒布主要因為當前房地產市場修復進程緩慢，加上多地COVID-19疫情有所反覆，導致房市交易走弱，各城「因城施策」適度調整房市政策，透過直系親屬助力來分擔購屋者的經濟壓力。預計一些房市景氣度不高的城市可望跟進。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111009