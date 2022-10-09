中國房市銀十失色 一線城市成交規模均較去年下滑

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（中央社記者李雅雯上海9日電）中國房地產研究機構中指研究院最新統計數據顯示，北京、上海、廣州、深圳等一線城市在十一長假期間，房市成交規模均較去年同期下滑，北京跌幅高達64%。

由於恰逢中秋節、國慶日等連假，中國房地產市場有「金九銀十」說法，房企會在這段期間大力推出購房促銷方案，增添買氣、創造業績。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、大型房企債務危機等干擾因素下，中國房市吹寒風，也吹熄銀十亮光。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜在中指市場形勢及企業研究成果分享會上表示，十一長假（10月1日至7日）期間，20個重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年同期平均下降37.7%；部分城市因為去年基數低，成交表現則是有所成長，整體成交降幅仍大。

他提到，四大一線城市在新建商品住宅日均成交面積上均較去年十一長假期間下滑，廣州年減21%、上海年減47%、深圳年減49%、北京年減高達64%。

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陳文靜分析，從十一長假所觀察到的數據來看，房地產市場仍受到疫情反覆影響，市場恢復結構被打亂；由於數據回報有一定的滯後性，不排除跌幅也和這部分有關，需要再跟企業多做些調查反饋。除了一線城市外，部分城市在黃金週期間成交情況有所回溫。

陳文靜評估，官方持續推出房市利多措施，不過由於開工率低、購房意願下降、投資熱度不再等因素，由中長期來看，新房需求恐怕仍是減弱態勢，接下來房地產市場如何恢復，仍要看宏觀經濟如何修復、疫情防控措施如何調整、購房政策如何形塑、保交樓措施如何落實。（編輯：呂佳蓉）1111009