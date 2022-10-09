中國房市疲弱 分析：中國經濟結構性變化所致

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（中央社台北9日電）中國房地產市場疲弱，專家鄧聿文分析，儘管官方改變此前對房地產嚴厲打壓的態度，但中國經濟發展的大環境出現結構性變化，不利房地產恢復成長。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文日前在德國之聲撰文，分析中國房地市場低迷的深層問題。

首先，鄧聿文指出，中國經濟至少短中期的預期變得悲觀，這讓民眾會謹慎消費大宗商品，尤其對高昂商品房，會非必要不購買。

鄧聿文說，由於美中對抗，美國在關鍵供應鏈和高科技上的圍堵和脫鉤，讓中國經濟發展的內外環境變得嚴峻。再加上COVID-19疫情、俄烏戰爭對全球地緣環境的影響，加深這一局面的發展。

其次，他指出，住房成本占民眾的收入過高，儘管房價相對高峰有所下降，但整體還是很高。在收入減少甚至面臨失業威脅的情況下，民眾拿不出太多的錢投資房產。

第三點則是中國人口結構出現了歷史性變化，民眾的生育意願下降、人口總量減少，這是長期影響住房投資的重要因素，現在對房地產的後果也體現了出來。

鄧聿文說，當前有購房需求的主要是「90後」（1990年代出生）群體，包括「90後」農民工。但這個群體的父母，很多都有二套或以上的房子，因此若不是為了改善住房需求，真正要買房的「90後」也不會很多。

他表示，除非房價還有進一步的下降，「90後」群體大規模投資房產的概率不高，同時情況會隨著生育率的進一步降低以及老年人口的增長而更加突出。

此外，鄧聿文也指出，中國房市成交量巨跌也受到疫情清零的影響，以及過去9年官方對房地產行業反覆的打壓。他認為對於房市「住房不炒」的定位違反了市場規律。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111009