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中國央行連釋房市利多 業界：問題在市場信心欠佳

2022/10/2 15:11（10/2 15:28 更新）
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（中央社記者李雅雯上海2日電）中國人民銀行（央行）連續釋出購房大利多，試圖穩定吹寒風的房市。業界人士分析，房地產市場關鍵問題仍在需求疲軟、供給過剩，民眾對於市場預期、自身收入等信心都欠佳。

人民銀行、銀保監會9月29日宣布，階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，符合條件的城市可自主決定年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限，有利於支持「因城施策」政策。

人民銀行另9月30日公布，下調首套個人住房公積金貸款利率；財政部、稅務總局於同日發布「關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告」，今年10月1日至2023年12月31日，出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納個人所得稅予以退稅優惠。

官方接連釋出政策大利多，業界則不領情。分析人士認為，目前房市最大的挑戰是如何改變市場預期，包括「買了房之後，房價會如何」、「對於未來收入的預期」，目前房市需求疲弱、供給過剩，核心問題則在於市場信心不足。

綜合證券時報、經濟觀察報等媒體報導，廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，政策疊加效應有機會在第4季獲得較好的效果，鼓勵換房措施目的就在刺激需求釋放，這也說明了在目前環境中，換房剛性需求是目前房市重要的需求刺激來源。

一名華東房企行銷負責人指出，降低房貸利率只是一個導向，對於房市投資者來說，缺少的是看到房地產蓬勃發展的勢頭、沒有購買預期；有換房剛性需求者也會因為擔心房價繼續下跌而選擇觀望。

他說，若要根本解決問題需要系統性打通，包括解決開發商資金問題，加大復工復產和全面供貨能力；再者，必須打開消費端，解決老百姓錢的問題，購房者會擔心自己的償債能力，必須讓民眾感到未來收入是可預期的。（編輯：唐佩君）1111002

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