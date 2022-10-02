中國9月百城新房平均價下跌 連續3個月衰退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國各地鬆綁房地產政策連帶使房價略有鬆動，但據最新報告顯示，今年9月中國百城新房的平均價格較8月下跌0.02%，已連續3個月下跌。今年前3季，新建住宅價格累計下跌的城市為62個。

近2年以來，中國的房地產政策從限購到促銷，從中央到地方，接連提出振興房地產市場的措施，例如下調首套住房貸款利率、提供符合條件的購房者退稅優惠、提供購房補貼、放寬落戶規定等，多管齊下刺激買氣。

據澎湃新聞引述房地產市場研究機構中指研究院1日發布的「百城價格指數報告」，今年9月，全國100個城市的新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6200元（約新台幣7萬1280元），較8月下跌0.02%，已連續3個月下跌。

報告進一步針對城市規模進行分析，今年9月，一線城市月減0.05%；二線城市持平；三、四線代表城市月減0.03%。珠三角城市群受區域內江門、肇慶等城市房價下跌影響，新建住宅價格月間變動幅度由漲轉跌，且跌幅居各主要城市群首位；京津冀城市群因區域內部分城市房價結構性上漲，新建住宅價格月間變動幅度由跌轉漲。

至於二手房，報告顯示今年9月，全國100個城市的二手住宅平均價格為每平方公尺1萬5970元，較8月下跌0.13%，已連續5個月下跌，且跌幅逐步擴大。

報告提到，綜合前3季的表現來看，百城新建住宅價格累計下跌的城市數量為62個，較前2季累積數量增加7個。二手住宅方面，共73個城市二手住宅價格累計下跌，數量較前2季累積增加13個。自年初以來，哈爾濱、昆明、南寧等20個城市新建及二手住宅價格各季累計價格均呈下跌態勢。

報告中提及今年第4季，隨著進一步加快落實「一城一策」，寬鬆政策持續落實，預計部分熱點城市的房地產市場將逐步回穩。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111002