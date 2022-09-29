刺激房市 中國階段性放寬首套住房貸款利率下限

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（中央社台北29日電）中國對刺激房市再出大招，有關部門今天宣布階段性調整差別化住房信貸政策，開放符合條件的城市政府，可自主決定在年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

據中國人民銀行官網，中國人民銀行（央行）、中國銀行保險監督管理委員會29日聯合發布「關於階段性調整差別化住房信貸政策的通知」。

「通知」稱，為堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實房地產長效機制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持剛性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，按照國務院有關部署，現就階段性調整差別化住房信貸政策有關事項通知如下：

一、對於2022年6至8月份新建商品住宅銷售價格環比、同比均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

二、按照「因城施策」原則，符合上述條件的城市政府可根據當地房地產市場形勢變化及調控要求，自主決定階段性維持、下調或取消當地首套住房商業性個人住房貸款利率下限，人民銀行、銀保監會派出機構指導省級市場利率定價自律機制配合實施。

「通知」並稱，這一政策措施的推出，有利於支持城市政府「因城施策」用足用好政策工具箱，促進房地產市場平穩健康發展。在當地政策範圍內，銀行和客戶可協商確定具體的新發放首套住房貸款利率水準，有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

據中國經營報此前報導，人民銀行8月授權全國銀行間同業拆借中心公布，5年期以上LPR（貸款市場報價利率）為4.3%，比上一期下調15個基點。受此影響，9月中國大陸住房信貸環境進一步寬鬆，整體房貸利率再創新低。

截至9月中旬，根據貝殼研究院對103個重點城市的監測，已有86城房貸主流利率低至首套4.1%、二套4.9%的下限水準。

分城市線來看，一線城市房貸利率最高，首套平均為4.6%，二套平均為5.13%；二三線城市平均房貸利率水準接近下限。從利率下調幅度來看，三四線城市房貸利率降幅最大。

人行20日公布9月5年期以上LPR仍為4.3%，未再調降。（編輯：楊昇儒）1110929