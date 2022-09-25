中國救房市 國有銀行擬設基金投資租賃住房

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圖為中國山西太原一棟興建中的樓盤。（中新社）

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（中央社記者李雅雯北京25日電）中國建設銀行擬出資設立住房租賃基金，規模達人民幣300億元。這筆基金將透過投資房企存量資產方式，將其改造為租賃住房，增加市場租賃住房供給量，探索房地產發展新模式。

中國建設銀行為國有銀行，其擬出資設立住房租賃基金，募集規模人民幣300億元（約新台幣1338億元），其中由中國建設銀行認繳299.99億元，目前已獲中國銀保監會批准。這筆基金將投資房企存量資產，將其改造為租賃住房，增加市場化長租房和保障性租賃住房供給，探索租購併舉房地產發展新模式。

據第一財經報導，這筆基金經營範圍包括以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，擬註冊地為北京，暫定期限為10年，到期評估是否存續。建設銀行以自有資金作為主要出資方，其子公司建信信託下屬全資子公司也將認繳。

中國房地產市場吹寒風，房企資金流動出問題，中央政治局會議在7月28日首提「保交樓」，各地相關政策措施相繼推出，金融機構是重要資金提供方，以不同形式參與其中。銀保監會相關部門負責人9月23日表示，國家開發銀行已在22日向遼寧省瀋陽市支付全國首筆保交樓專項借款。

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中國國務院去年7月要求加強對保障性租賃住房專案金融支援，支持金融機構以市場化方式提供長期貸款，可向改建、改造存量房屋形成非自有產權保障性租賃住房的住房租賃企業提供貸款，另也支持金融機構發行債券，募集資金用於保障性租賃住房貸款投放等。

銀保監會與住建部今年2月聯合印發「關於銀行保險機構支援保障性租賃住房發展的指導意見」，要求各類銀行保險機構發揮優勢，把握保障性租賃住房融資需求特點，提供針對性金融產品和服務。（編輯：陳沛冰）1110925