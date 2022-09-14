推進房市復甦 中國30城實施「房票」政策鼓勵國企收購滯銷房

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（中央社台北14日電）中國房地產市場不振，陸媒報導，多地政府今年以來提出多項相關措施，其中至少30城探索「房票」政策，以期拉動市場需求，加快推進房地產行業復甦。

綜合澎湃新聞等陸媒今天報導，濟南市國資委官網5日公布「收購存量房源助力租賃市場——集團公開採購社會優質存量房作為租賃儲備房源」。從同時發布的3份招標公告來看，濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團資產運營管理有限公司將在全市收購3000套商品房以用於租賃儲備住房，項目資金來源為自籌資金。

此事引發熱議，據報導，除了濟南，浙江湖州8月中旬也推出了類似政策，鼓勵國有企業收購困難房地產企業的滯銷房，作為保障安置用房等。

據澎湃新聞不完全統計，僅今年以來，至少包括河南鄭州、江蘇宜興、河南開封、江蘇南京、浙江溫州、江蘇張家港等30城探索實施相關「房票」安置政策。

據表示，「房票」安置通常是指在拆遷安置過程中，對現有住宅房屋徵收貨幣補償方式的一種補充。房票安置並非直接領取安置款，而是拿着房票買房，並抵扣房款。

報導引述分析指出，以房票形式進行安置可達到一舉兩得的效果，一方面可妥善安置拆遷戶，保證居民的合法權益，另一方面對於提振房市信心發揮一定的積極作用。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110914