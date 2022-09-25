中國多地放寬落戶限制 分析：有助穩定房市

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（中央社台北25日電）中國多地近日陸續放寬落戶限制，其中鄭州規定在特定區有合法穩定的工作，本人、配偶及直系血親都可申請落戶。分析認為此舉有利刺激購房需求，穩定不動產市場。

近日鄭州、濟南、昆明、大連等多個城市相繼發布政策，全面放寬落戶限制，相關消息甚至衝上微博熱搜。

根據中國證券報，河南省鄭州市公安局近期發布「鄭州市公安局關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見」的公開徵求意見，其中提出進一步放寬中心城區落戶條件。

根據這份文件，只要在鄭州市中心城區具有合法、穩定工作或住所的人員，可以不受社保繳費年限和居住年限限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。

此外，大連市日前也發布「關於全面放開落戶條件的通知」，全面放寬個人落戶的學歷和年齡限制。只要中等職業學校學歷以上且取得執業資格證書的專業技術人員、高校和中等職業學校在校生、有繳納社保記錄、擁有合法產權房屋者等均可落戶。

此外，擁有大連戶籍人員的父母、配偶、子女也可投靠落戶，落戶門檻大幅降低。

據報導，濟南、昆明等地也有程度不一的放寬。且除了放開落戶外，不少地區還對非本市戶籍家庭購房條件進一步放寬。

報導引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，政策鬆綁呈現一些新特點和新趨勢，從金融到非金融政策，從三四線城市到一二線城市，調控方向明確、覆蓋面更廣。

「此類落戶政策正好處於當前房地產政策放鬆的階段，使得購房的門檻降低，促使購房的意願能夠更容易釋放，進而帶動市場交易。」

然而他也提醒，雖然從城鎮化城市發展角度來講，放寬落戶限制是一個大方向和趨勢。「政策寬鬆對市場和購房者都有積極作用，但後續要防範企業對落戶的炒作，或市場違規亂象的情況。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110925