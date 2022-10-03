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中國地方政府出招救市 高學歷購房可拿百萬補助

2022/10/3 19:08
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（中央社記者李雅雯上海3日電）山東省臨沂市推出振興房市措施，結合人才吸引政策，符合條件的博士研究生、碩士研究生和全日制本科生（大專大學生）可享首購補貼，最高達人民幣35萬元（約新台幣156.8萬元）。

據澎湃新聞3日報導，山東省臨沂市日前推出「促進房地產市場平穩健康發展的若干惠民措施」，其中一項是落實「人才住房政策」，對於初到臨沂「兩新」（新經濟和新社會）組織就業或創辦企業的博士研究生、碩士研究生和全日制本科生，符合資格條件且為首次購房者，將分別可獲30萬元、10萬元、5萬元一次性購房補貼。

另外再加上首購中心城區範圍新建案和符合「支持剛需住房消費」條款等資格條件者，可再享有5萬元補貼；也就是說，符合條件的博士研究生、碩士研究生和全日制本科生可享購房補貼分別最高達35萬元、15萬元和10萬元。

這些措施還透過調整公積金貸款額度，助長房市買氣。例如，借款申請人和配偶均符合申貸條件的話，住房公積金貸款額度上限可由60萬元提高至80萬元。

為支持剛需住房消費，9月29日至明年3月29日期間，個人首次購買中心城區範圍內新建商品住房者，憑新建商品住房備案合同，可獲購房補貼5萬元，官方另也鼓勵開發企業按同等標準給予購房優惠。（編輯：張淑伶）1111003

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