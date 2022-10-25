傳德國擬減少中資收購股份 允許入股漢堡港

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（中央社柏林25日綜合外電報導）德國政府消息人士今天透露，柏林即將達成協議，允許一間中國企業在第一大港漢堡貨櫃碼頭持有較原訂計畫更少的股份，以平息總理蕭茲打算貫徹中國投資計畫引來的強烈反彈聲浪。

消息人士告訴法新社，中國航運巨頭中國遠洋海運集團（Cosco）預定收購漢堡港（Hamburg）貨櫃碼頭35%股份，這項交易於去年達成協議，但目前尚未得到聯邦政府批准。據規定，如果本週仍未能找到「緊急解決方案」，交易將自動進行。

根據當局提議的折衷方案，政府將批准出售24.9%的股份，這足以剝奪中遠集團的所有投票權。

歐洲最繁忙港口之一、漢堡港托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭的命運在德國引發激烈爭論。

由於近來才因過度依賴俄羅斯能源而深受打擊，柏林對外國控制關鍵基礎設施的計畫可說越來越小心謹慎。

目前，包括經濟、國防和外交在內的6個德國部長都希望否決與中遠的交易，而總理蕭茲（Olaf Scholz）則支持相關計畫。

消息人士說，「緊急解決方案將可阻止（北京對德國重要基礎設施的）戰略參與，並將其簡化為單純的財務參與。」

「當然，這仍不足以化解實際擔憂」，且6名部長仍希望全面禁止中資收購。

蕭茲將於11月初訪問中國，成為自2019年11月以來首位訪問北京的歐盟領導人。

儘管歐洲日益擔憂對中國的經濟依賴，但蕭茲仍堅持德國應與這個亞洲大國維持深厚的商業關係。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111025