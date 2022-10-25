中國Q3經濟成長率3.9% 官媒：成長速度非唯一指標

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（中央社記者李雅雯上海25日電）中國國家統計局公布第3季國內生產毛額（GDP）年增率達3.9%。官媒表示，觀察中國經濟數據不能只看一時，成長速度是重要指標，但非唯一指標。

國家統計局24日公布統計數據，中國第3季國內生產毛額年增率3.9%，優於第2季年增率0.4%、第1季年增率4.8%。官媒經濟日報25日在頭版刊出「觀察中國經濟不能只看一時」2417字長文，直指中國經濟展現強大韌性。

文章指出，中國經濟又承受一次壓力測試、展現出強大韌性，第3季生產需求持續改善，就業物價穩定，民生保障有效，整體運行在合理區間；中國經濟發展在主要經濟體中仍處較好水準，中國是世界經濟成長的穩定器和動力源。

中國經濟在今年前2個月好於預期，3月則因為國際環境變化和國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，主要經濟指標回落，尤其是第2季經濟運行極不尋常，超預期因素帶來嚴重衝擊，4月主要經濟指標大幅下跌。

由於果斷加大宏觀政策實施力度和及時推出穩經濟一攬子政策和接續政策，著力於保市場主體、穩就業、穩物價，第2季經濟仍實現了正成長，第3季經濟繼續恢復向好。

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「風物長宜放眼量，觀察中國經濟數據不能只看一時」，文章表示，衡量中國經濟發展，成長速度是重要指標，但非唯一指標。「在大海中航行，再大的船也會有一時的顛簸，但這是前進中的問題，我們有信心在發展中解決這些問題」。

文章最後強調，前進道路從來不會是一片坦途，既要增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，更要看到，儘管經濟運行面臨的困難和挑戰明顯增多，「但我國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變，我國發展仍處於重要戰略機遇期」。（編輯：陳沛冰）1111025