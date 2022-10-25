中共未來誰接班 美媒點名5名政治新星

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（中央社台北25日電）中共總書記習近平進入第3任期，意味中共20大產生的新一屆政治常委沒有潛在接班人，美媒則點名5名「政治新星」，指他們可望在未來晉升中共高層，甚至在習近平卸任時出任最高領導人。

中共第20次全國代表大會日前選出新一屆中央委員會，華爾日報中文網今天報導，其中有幾張年輕面孔值得關注。

報導說，這些政治新星有機會在下一個10年的領導層週期晉升至中共高層，甚至有可能在習近平最終卸任時出任中共最高領導人。

報導點名的5人包括53歲的北京市委副書記殷勇，目前掌管北京的金融和商業事務。

據表示，殷勇曾赴美國哈佛大學進修。在新一屆中央委員會當中，殷勇是具有強大金融背景的委員之一，曾擔任中國人民銀行（央行）副行長，並在掌管中國外匯儲備的國家外匯管理局工作了20多年。

殷勇也有海外工作經驗，曾任國家主權財富基金中國投資有限責任公司新加坡辦事處總經理。分析人士認為，他有可能在不久的將來被任命為人行新行長。

第二個政治新星是54歲的解放軍中將鍾紹軍，現任中央軍委辦公廳主任，該機構直接向習近平彙報工作，是習近平在軍方的「幕僚長」。

鍾紹軍自2017年以來任職中央軍委。習近平於2002年至2007年擔任浙江省委書記期間，鍾紹軍是習近平的私人秘書。

第三個值得觀察的是51歲的諸葛宇杰，是最年輕的上海市委副書記，擔任新當選的中共中央政治局常委李強的第一副手。諸葛宇杰從政前曾任職國有企業。

第四個是49歲、生於福建省的劉洪建，他在寧德市工作近20年，而習近平曾於1988年至1990年期間擔任寧德地委書記。劉洪建去年被提拔為雲南省政法委書記，成為當時最年輕的省委常委。

第五人是52歲的郭寧寧，現任福建省委常委、副省長、黨組副書記。報導說，她是中共為了提拔具有金融專業知識的官員而培養出來的人才，曾在中國銀行香港分行和新加坡分行工作，並曾任中國農業銀行副行長。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111025