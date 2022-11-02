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白宮：美中官員仍在努力安排G20拜習會

2022/11/2 03:05（11/2 07:26 更新）
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美國和中國官員仍在努力安排，讓美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）在G20會面對面會談。（中央社）
美國和中國官員仍在努力安排，讓美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）在G20會面對面會談。（中央社）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）白宮今天表示，美國和中國官員仍在努力安排，讓美國總統拜登與中國國家主席習近平在15至16日於印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領導人峰會面對面會談。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，為促成G20

G20小百科

  • 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。
  • 首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。
  • 會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。
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拜習會，工作人員層級的努力仍在持續進行。

柯比表示：「工作人員仍在透過各種方式努力。」

白宮10月28日正式宣布拜登將出席G20，中方尚未宣布習近平是否與會。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月30日晚間與中國外長王毅通話，談論美中關係、俄烏戰爭及海地情勢等議題。這是中共20大結束以來，雙方首次通話。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）31日在例行媒體簡報會上表示，雙方進行約70分鐘富有成效的對話，展現美中致力維繫溝通管道暢通，若有需要G20前也可能再次通話。

拜登2021年1月執政以來，中美兩國領導人已5次通話。若他們在G20上會晤，將是拜登上任以來中美領導人首次面對面會談。（譯者：陳政一）1111102

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