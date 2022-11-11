美將向台通報拜習會 中國：性質惡劣堅決反對

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（中央社記者邱國強北京11日電）針對美國表示將向台灣通報「拜習會」情況，中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，美方此舉嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，「性質十分惡劣」，中方堅決反對。

20國集團（G20）領袖峰會下週將在印尼峇里島登場。美中已敲定兩國領導人在峰會期間舉行會面。

中國外交部11日下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，有記者提問，美國總統國家安全顧問蘇利文稱，美方將向台灣通報「中美元首會晤情況」，相信台方將對美方支持台海和平穩定的立場感到安全和舒適。中方對此有何評論？

趙立堅宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。當前台海局勢緊張，根源是「台灣當局一再企圖倚美謀獨」，而「美方一些人有意搞以台制華」，這種行徑才是對台海和平穩定的破壞。

他聲稱，美台官方往來違反美方作出的「僅同台灣保持非官方關係」的承諾。美國將向台灣通報「中美元首會晤情況」更是嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，「性質十分惡劣」。中方對此堅決反對。

趙立堅還稱，美方單方面炮製的「台灣關係法」與「中美三個聯合公報」原則和國際關係基本準則背道而馳，中方從一開始就堅決反對。美方無權將國內法凌駕於國際法之上，更不得藉此「干涉中國內政」。在台灣議題上，美方應該遵守的是「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，而不是「台灣關係法」。

他又說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實「不支持台獨」的承諾，不要將中美關係引向危險境地。（編輯：楊昇儒）1111111