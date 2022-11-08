G20峰會澤倫斯基將與會 佐科威：蒲亭可能視訊出席

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20國集團峰會15至16日在印尼峇里島舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（圖）發言人表示，澤倫斯基將與會，最有可能以視訊方式出席。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社雅加達7日綜合外電報導）20國集團峰會下週舉行，東道主印尼總統佐科威說，「若情況允許」，俄羅斯總統蒲亭將參加，也可能視訊出席。烏克蘭公共廣播公司引述總統澤倫斯基發言人說，澤倫斯基將與會。

路透社報導，20國集團（ G20 G20小百科 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。

首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。

會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。 看更多 關閉 ）高峰會定15日至16日在峇里島舉行，擔任主席的佐科威（Joko Widodo）今天表示，蒲亭（Vladimir Putin）上週在電話中沒有排除出席峰會，如果可能的話，他會參加。

前往峇里島視察的佐科威告訴記者，「但如果沒辦法…也許他（蒲亭）會要求以視訊方式出席。」

英國「金融時報」（Financial Times）稍早引述佐科威指出，在與蒲亭談話後，他「強烈感覺」蒲亭不會出席。

預期俄羅斯入侵烏克蘭引發的緊張局勢將左右峰會進程，莫斯科將侵略之舉稱為「特別軍事行動」。

西方國家和烏克蘭曾向印尼施壓，要求取消對蒲亭的邀請，並將俄羅斯逐出該集團。不過印尼強調，由於成員國對此沒有共識，它無權這樣做。

佐科威接受金融時報採訪時雖然歡迎俄羅斯與會，但同時表示國際緊張局勢「非常令人擔憂地」升級，擔心這將使峰會蒙上陰影。

他強調：「G20不是政治論壇，應該跟經濟和發展有關。」

印尼也邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加峰會。澤倫斯基先前曾表示，如果蒲亭參加，他就不會出席。烏克蘭公共廣播公司Suspilne報導，澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）今天表示，澤倫斯基將與會，最有可能以視訊方式出席。

包括美國總統拜登和中國國家主席習近平在內的其他多位領導人也可望出席峰會。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1111107