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美加財長在G20會議批俄 歐安組織關切俄國過濾營

2022/7/15 22:30（7/15 22:37 更新）
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20國集團財政首長會議15日於印尼舉辦。（圖取自G20官方網頁g20.org／安塔拉通訊社）
20國集團財政首長會議15日於印尼舉辦。（圖取自G20官方網頁g20.org／安塔拉通訊社）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）美國及加拿大財長今天在G20會議上，譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭一事。另一方面，歐安組織則針對俄國於烏克蘭成立的「過濾營」表達嚴正關切。

●G20財長會議開幕 美加同聲譴責俄軍侵烏

西方國家財政部長在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）會議中，譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭，他們還指控俄國官員是俄軍暴行的共犯。

法新社報導，一名財政官員透露，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在開幕式告訴俄國代表團：「全球經濟產生負面外溢效應，俄羅斯應負完全責任。」

一位加拿大官員指出，加國財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）也同聲指責俄國代表團說，他們因支持侵略烏克蘭，而必須對俄軍在烏克蘭犯下的「戰爭罪行」負起責任。

●俄國設「過濾營」疑虐烏克蘭平民 歐安組織關切

全球最大安全組織「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）發表報告，對於數以萬計烏克蘭人在俄羅斯於烏克蘭成立所謂「過濾中心」疑似受虐的待遇，表達「嚴正關切」。

法新社報導，這份長達115頁的報告提到，「有些描述說，人們在這些過濾中心（filtration centres）遭受嚴厲審問及備受屈辱的搜身」；報告還稱，成立這類過濾中心是「令人震驚」的現象。

報告補充表示，那些被發現與烏克蘭政府合作的人「經常憑空消失」，據說有些被移送到俄國控制的領土，在當地遭到拘留甚至殺害。

●俄襲文尼察釀23死 澤倫斯基轟：明目張膽恐怖行動

俄羅斯以飛彈襲擊烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia），造成至少23人死亡，其中包括3名兒童，這讓烏國總統澤倫斯基怒轟那是「明目張膽恐怖行動」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每天晚上對全國發表的談話中，證實了死亡人數，並表示數字可能還會上升，因為還有數十人失蹤，以及有許多傷勢嚴重的人仍在住院治療。

澤倫斯基肅穆地說：「世界上沒有其他國家像俄羅斯一樣，會帶來這樣恐怖的威脅。全世界沒有其他國家，會允許自己每天用巡弋飛彈和火箭砲，去摧毀和平的城市並奪走一般百姓的生命。」

●NGO：衛星影像顯示烏克蘭遭俄軍占領區內墳地遽增

根據新公布的一份報告，衛星照片和地面影像顯示，在烏克蘭境內遭到俄羅斯控制的地區，新墳數量已大幅增加。

非政府組織（NGO）資訊韌性中心（Centre for Information Resilience）分析烏克蘭6個地區的墳地影像，其中2個地區先前曾遭到俄軍占據，另外4個位於烏克蘭南部的地區則仍在莫斯科控制下。

報告的作者說，在烏克蘭東南部戰略港市馬立波（Mariupol）的斯塔洛克雷姆斯克（Starokrymske）墓園，自去年10月21日至今年3月28日的大約5個月期間，可以看到增加約1000個新墳。

●蒲亭將俄太空總署署長解職 傳將調往烏東監管俄軍

根據克里姆林宮公布的一項命令，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已解除俄國聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）的職務。

法新社報導，在羅戈辛卸下俄國聯邦太空總署署長職位後，俄國副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）將接替他的位置。

俄羅斯獨立新聞網站梅杜扎（Meduza）報導，羅戈辛可能獲得新職務，在烏克蘭東部監管在當地奪取領土的俄軍。

●匈牙利親俄總理：歐盟制裁俄國是「射自己的肺」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）表示，歐洲聯盟（EU）因為俄羅斯侵略烏克蘭一事對俄制裁，形同是在「射自己的肺」。

奧班在國家電台發表談話時，促請歐盟領袖改變制裁政策。他表示：「我起初以為，我們只是在射自己的腳，但現在發現歐洲經濟在射自己的肺，正在大口喘氣。」

他指出：「有國家致力於制裁政策，但布魯塞爾當局必須承認這是一場錯誤，這並沒有實現目的，甚至造成反效果。」（譯者：陳正健）1110715

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