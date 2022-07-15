衛星影像顯示：俄軍占領烏克蘭地區 新墳數遽增

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（中央社基輔15日綜合外電報導）根據今天公布的一份報告，衛星照片和地面影像顯示，在烏克蘭境內遭到俄羅斯控制的地區，新墳數量已大幅增加。

法新社報導，非政府組織（NGO）資訊韌性中心（Centre for Information Resilience）分析烏克蘭6個地區的墳地影像，其中2個地區先前曾遭到俄軍占據，另外4個位於烏克蘭南部的地區則仍在莫斯科控制下。

資訊韌性中心調查主任史垂克（Benjamin Strick）表示：「公開來源的資訊，可以提供烏克蘭戰爭前線後方、深入俄軍占領地區前所未見的實際情況。」

報告的作者說，在烏克蘭東南部戰略港市馬立波（Mariupol）的斯塔洛克雷姆斯克（Starokrymske）墓園，自去年10月21日至今年3月28日的大約5個月期間，可以看到增加約1000個新墳。

俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭後，3月底幾乎已經完全控制馬立波。

報告指出，在此之後，斯塔洛克雷姆斯科墓園的新墳數量急劇上升：在3月28日至5月12日不到2個月期間，衛星影像可見1141個新墳；在5月12日至6月29日期間，又發現1700多個新墳。

法新社無法獨立核實這些數據。

史垂克說：「我們的報告說明了烏克蘭的平民生活持續面臨極端壓力。」「烏克蘭各地臨時埋葬處和愈來愈多的墳墓，特別是在被占領地區及其周圍，是俄羅斯入侵後平民死亡人數的鮮明證據。」

研究人員交叉比對衛星影像，以及包括來自社群媒體的地理定位資料。

相關影像還顯示，在馬立波附近城鎮皮爾涅斯克（Pionerske）與曼胡什（Manhush），正在挖掘大型壕溝；在馬立波周圍地區，也出現臨時墳墓。

烏克蘭估計，馬立波的平民死亡總數為2萬2000人。這裡是戰爭爆發至今一些最慘烈戰鬥發生地點。

而在烏克蘭南部城市赫松（Kherson），根據報告，從戰事爆發到4月初這段期間，共挖了824座墳墓。赫松目前同樣仍受到俄羅斯控制，儘管期間烏軍曾發動反攻。

聯合國人權辦公室估計烏克蘭平民死亡人數為5000多人，但同時認為實際死亡人數很可能高出許多。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1110715