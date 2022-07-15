憂安全情勢 歐盟東協12月首次召開全面峰會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）路透社從歐盟官員獲悉，歐盟和東南亞國家將於12月召開首次全面峰會，顯示因擔憂來自中國和俄羅斯的安全威脅，兩大集團正尋求更緊密的聯繫。

一名歐盟官員表示，峰會將於12月14日在布魯塞爾舉行，但尚未公開宣布。這場會議被視為「在當前地緣政治背景下，雙方關係日益密切」的象徵。

美國於歐巴馬總統政策任內「轉向」亞洲，歐盟現在跟隨其後。東南亞地區位於主要貿易路線上且自然資源豐富，日漸受到關注。

此前歐盟和東南亞國家協會（ASEAN）之間的會議，通常由兩個集團擔任輪值主席的領袖出席。

另一名歐盟官員稱，由於對中國的擔憂日益增加，以及關切中美關係緊張帶來的影響，歐盟正尋求增強在這地區的影響力。

這名直接參與和東協國家談判的官員說：「在談到避開美中對抗時，歐盟一直是該地區首選答案。」

第3名歐盟官員證實，安全問題將成為雙方討論重點。布魯塞爾正在尋求東南亞國家對俄羅斯入侵烏克蘭表達更明確立場。

東協秘書處並未回覆相關詢問。印尼、越南、新加坡和馬來西亞政府也未即刻評論此事。菲律賓外交部稱，數十年來，歐盟與東協的關係一直很堅固。

外交人士說，一些歐盟國家，主要是東歐國家，希望東協夥伴保證不協助莫斯科繞過西方制裁，並且要在峰會聯合聲明中，清楚提到俄羅斯對烏克蘭的「侵略」。

在這方面他們能否取得成功，目前還不清楚。聯合國此前對俄烏進行表決時，寮國和越南投了棄權票。

峰會不邀請緬甸領導人參加，反映歐盟對該國軍政府持批評態度。多名消息人士稱，緬甸將由一名使節與會，這與軍方政變後，緬甸參與其他國際會議的做法一致。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110715